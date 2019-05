SPORT

Sabato 25 Maggio 2019 - 19:40

FREE TIME L’AQUILA-LAMEZIA SOCCER 5-1

FREE TIME L’AQUILA: Bravoco, Cabras, Caggiano, Cavalli, Compagnoni, Masciocco, Parente, Piccirilli, Rossetti. All.: Di Domenico

LAMEZIA SOCCER: Baglione, Brandonisio, Caffarelli, Cavaliere, Costanzo, Crapella, Deodato, Di Cello, Gerbasi, Greco, Montesanti, Rubino. All.: Carrozza

ARBITRI: Terzini di Pescara e Rutolo di Chieti

MARCATORI: pt 1’ Cavalli (FT), 6’ Compagnoni (FT), 20’ Bravoco (FT), 24’ Crapella (LS), st 11’ Compagnoni (FT), 31’ Bravoco (FT)

NOTE: Espulso Gerbasi (LS) per somma di ammonizioni

Seconda sconfitta nel triangolare verso la serie B per il Lamezia Soccer, che perde 5-1 contro il Free Time L’Aquila salutando così ogni ambizione di salto di categoria dopo una stagione più che positiva chiusa con la vittoria dei play off calabresi.

In Abruzzo gli orange si presentano con due defezioni (il portire Bentornato ed il centrale Morelli), chiudendo il primo tempo sotto nel punteggio per 3-1, che diventerà 5-1 a fine gara con Crapella a segnare prima dell'intervallo il gol per gli ospiti.