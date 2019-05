Si chiude oggi il Maggio dei libri nell'istituto Borrello-Fiorentino

SCUOLA E UNIVERSITA'

Giovedì 30 Maggio 2019 - 8:42

Prosegue il Maggio dei libri nell'istituto Borrello-Fiorentino, con un folto calendario di eventi che si sono svolti nelle settimane finali e che oggi chiude con l’ultima manifestazione in programma.

Venerdì si è tenuto un laboratorio artistico con tecniche pittoriche, rivolto alle classi seconde Primaria del plesso Borrello, a cura di Massimiliano Lo Russo, artista, grafico lametino ma residente a Firenze, dove realizza anche progetti e animazioni nelle Scuole all’insegna della creatività.

Il 28 la manifestazione finale del progetto Wikipedia per i ragazzi del Secondo grado, coordinato da Marinella Gambino e curato di Giovanni Mazzei in qualità di esperto. Un workshop didattico che si è suddiviso in 4 percorsi dedicati rispettivamente a Enrico Borrello, Salvatore Borelli, le Chiese dell’Annunziata e dell’Immacolata di Sambiase, l’Ecomuseo della Memoria di Umberto Zaffina, per la creazione ex novo di 4 schede Wikipedia su questi argomenti, finora mancanti. «Un percorso di grande valore culturale e formativo, un modo per attualizzare la tradizione» secondo lo stesso Mazzei, che ha evidenziato l’importanza «del “processo” nell’esperienza fatta dalle classi, in quelli che sono stati i momenti più importanti di una riscoperta del patrimonio materiale e immateriale, eredità di un mondo diverso nel tempo ma occupante lo stesso spazio, fatto di persone la cui umanità ancora ci appartiene e ci fa essere quello che siamo». Da qui, nelle parole del dirigente scolastico Lorenzo Benincasa, «il senso profondo e vissuto di una cultura che ha le proprie radici nell’identità, e che la Scuola deve coltivare anche come luogo di confronto e di dialogo, per potersi aprire al mondo con consapevolezza di sé».

Molto significativa, ad esempio, la visita all’Ecomuseo della Memoria fatta dai ragazzi e il gioco-laboratorio sul dialetto, da cui è stato prodotto anche un video. Dialetto che ha avuto spazio anche grazie alla lettura delle poesie del poeta Salvatore Borelli. Mazzei ha poi commentato le varie schede su Wikipedia e sottolineato l’importanza data al concetto di fonte nel reperire e riutilizzare le informazioni. Alla manifestazione era presente anche il figlio del poeta Salvatore Borelli, Giovannino, che ha dato la sua testimonianza sulla figura umana e artistica del padre. Di Borelli sono state lette anche alcune fra le poesie più importanti.

La manifestazione Wikipedia è stata realizzata nell’ambito del PAC Regione Calabria 2014/2020 Azione 6.7.1., dove l’Istituto Scolastico Borrello-Fiorentino si è classificato al 1° posto nella graduatoria Biblioteche Scolastiche e al 2° posto nella graduatoria generale. L’evento è stato programmato anche nell’ambito della rassegna letteraria “Dorian. La cultura rende giovani” ideata e condotta dallo stesso Giovanni Mazzei.

Giorno 29, altro appuntamento in rassegna con English lab con animazione, giochi e conversazioni in lingua inglese per le classi quarte e quinte Primaria via Matarazzo, a cura dell’associazione Babel. Ultimo appuntamento del Maggio dei libri alla Borrello-Fiorentino stasera, dalle 17,30, presentazione del libro “Scienza e letteratura a confronto” di Antonietta Vincenzo e Antonella Mongiardo, modera Lina Latelli.