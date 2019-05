La nuova presidente di Asc Lamezia Terme - Vibo Valentia è Antonella Di Spena

POLITICA

Giovedì 30 Maggio 2019 - 0:0

Nuova organizzazione all’interno di Arci Servizio Civile Lamezia Terme – Vibo Valentia che rinnova i suoi organismi. La nuova presidente di Asc Lamezia Terme – Vibo Valentia, eletta nell’ultima riunione del direttivo tenutasi a Lamezia, è Antonella Di Spena che succede ad Antonio Scaramuzzino. Antonella Di Spena dal 2007 collabora con Arci Servizio Civile Lamezia Terme – Vibo Valentia; prima in qualità di progettista e, dal 2016, come responsabile di sede. Di Spena è componente dello staff nazionale dei progettisti nonchè formatore generale, accreditato presso il dipartimento per la gioventù e il servizio civile.

Del nuovo direttivo fanno parte: Antonio Scaramuzzino, nella sua qualità di direttore di Asc Lamezia Terme – Vibo Valentia; Antonio Esposito, responsabile amministrativo; Pasquale Scaramuzzino, responsabile formazione dei volontari; Maria Scaramuzzino, responsabile comunicazione; Letizia Bilardi, segretario e gestione dei volontari.

«Durante il mio mandato – ha dichiarato Antonella Di Spena dopo la sua elezione – spero di proseguire l'attività di sviluppo del servizio civile, non solo a Lamezia Terme, ma anche con il progetto che Arci Servizio Civile Calabria si è proposto. Una progettualità mirata che intende dare un significativo impulso alle attività di partecipazione dei giovani al Servizio Civile. L'obiettivo per i prossimi anni – ha aggiunto Di Spena - quello è di mettere insieme le esperienze finora maturate facendole diventare patrimonio condiviso».