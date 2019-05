Giovedì a Maida resoconto sulle ricadute in agricoltura dell'attuazione dei fondi europei

ISTITUZIONE

Venerdì 31 Maggio 2019 - 13:54

Dopo l'evento di ieri sulla divulgazione dei risultati e dello stato di attuazione del Por Calabria 2014-2020 e del Patto per lo sviluppo della Calabria, giovedì a Maida si parlerà degli obiettivi centrati nel comparto agroalimentare.

Sarà il Presidente della Regione Mario Oliverio a concludere i lavori dell'evento "La Calabria cambia passo. Il ricambio generazionale in agricoltura", che si terrà alle 15 presso l'agriturismo Costantino di località Donnantonio, che inizierà con i saluti del Sindaco di Maida Salvatore Paone.

L'iniziativa “Il ricambio generazionale in agricoltura” sarà introdotta dal Consigliere regionale delegato all'agricoltura Mauro D'Acri, che parlerà dei risultati e dello stato di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria 2014/2020. Risultati che riguardano lo sviluppo dell'agricoltura calabrese a 360 gradi, sostegno agli investimenti, alla ricerca e all'innovazione, valorizzazione delle filiere produttive, tutela della biodiversità, salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, valorizzazione delle aree montane e svantaggiate, promozione dell'inclusione sociale, formazione degli addetti ai lavori, consulenza alle aziende e via dicendo.

A seguire, il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari e Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020 Giacomo Giovinazzo, offrirà invece uno spaccato di quanto è stato fatto e quanto si sta facendo nell'attuale programmazione dei fondi comunitari, per favorire l'insediamento dei giovani agricoltori calabresi, promuovere l'innovazione e la competitività, l'incremento occupazionale e la produttività delle aziende.

Nel corso della manifestazione alcuni giovani agricoltori calabresi, che sono stati supportati nel proprio investimento dalle risorse comunitarie, racconteranno la propria esperienza.

All’evento interverranno inoltre i rappresentanti delle organizzazioni agricole professionali: Franco Aceto per Coldiretti Calabria, Alberto Statti per Confagricoltura, Nicodemo Podella per Cia Calabria, Luigi Iemma per Copagri Calabria e Giuseppe Mangone per Anpa Calabria.

«Il ricambio generazionale in agricoltura è sempre stato uno degli obiettivi principali di questa giunta - ha affermato il Presidente Oliverio - abbiamo già insediato 1.000 giovani agricoltori e stiamo lavorando per raddoppiare questo numero. Il comparto agroalimentare è una colonna portante dell'economia delle nostra regione ed i giovani calabresi, che hanno ampiamente dimostrato la volontà di ritornare ai lavori legati alla terra, dopo aver studiato, hanno il diritto di avere la possibilità di realizzare i propri progetti imprenditoriali in Calabria. Il PSR gode di ottima salute - ha concluso il Presidente - i dati ufficiali diramati da Agea Coordinamento qualche settimana fa, hanno confermato che siamo la seconda Regione dopo il Veneto per la capacità di spesa comunitaria, con il 40.61% di spesa già sostenuta, e che abbiamo azzerato il rischio di disimpegno automatico dei fondi al 31 dicembre 2019 con ben 7 mesi di anticipo. La Calabria cambia passo è il racconto di ciò che concretamente stiamo realizzando».