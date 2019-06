POLITICA

Mentre non è ancora chiaro quando e come il Decreto Calabria troverà il definitivo via libera in Parlamento, specie dopo la bagarre alla Camera ed i primi emendamenti già passati, sulla stretta attualità si lamenta il coordinamento Sanità 19 marzo riprendendo il tema dell'orario ridotto del centro trasfusionale già oggetto di lamentele in giornata da parte della sezione lametina del movimento 5 Stelle.

«E' veramente scellerato poter pensare che gli ospedali possano fornire risposte al territorio senza poter usufruire del centro trasfusionale. Avere a disposizione il sangue solo per 6 ore al giorno vuol dire impedire soprattutto, alle chirurgie, di poter lavorare», sostengono dal comitato, ribadendo la volontà che il commissario al piano di rientro Cotticelli, il nuovo Dg indicato dal Governo ed i parlamentari lametini facciano una nuova visita alle strutture sanitarie lametine. I problemi son poi quelli di personale ed attrezzature, comuni a tutta la Calabria, ma dal comitato si affidano ad una bozza di progetto per l'ospedale Giovanni Paolo II consegnata a Cotticelli e al deputato D'Ippolito, sostenendo che il nosocomio lametino «è un punto importante di riferimento per la Sanità in Calabria e che con poca spesa può essere sempre più esempio di buona Sanità e buona politica». Dopo l'incontro però la realtà è un servizio ridimensionato per carenza di personale e poco ottimismo sulle strategie generali da seguire.

