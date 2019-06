POLITICA

Giovedì 06 Giugno 2019 - 22:23

Il 7 giugno 2019 si celebrano i 100 anni dalla nascita del senatore Arturo Perugini, il padre di Lamezia Terme, città da lui fortemente voluta e realizzata al centro della Calabria dall'unione di 3 comuni ma che non è riuscita ad avere il ruolo che il parlamentare auspicava.

Sabato si è svolto invece al Savant Hotel l’incontro “Lamezia e il suo comprensorio. Una millenaria storia comune” attraverso il quale il Comitato 4 gennaio ha voluto presentare l’omonimo volume a cura dello storico lametino, Vincenzo Villella, nel quale sono state raccolte le relazioni di circa 20 studiosi del territorio che ne hanno approfondito, sotto diversi aspetti, origini, tradizioni, cultura prima nella Magna Grecia, e testimonianza ne sono gli scavi archeologici di Terrina, poi nel Medioevo, con la presenza del Castello Normanno - Svevo, l’Abbazia di Corazzo e l’Abbazia Benedettina di Sant’Eufemia ne sono la prova incontrovertibile.

Basilio Perugini, figlio del Senatore, ha dichiarato che «l’attività del Comitato ha sempre voluto, primariamente, celebrare e ricordare una persona che ha fatto molto per Lamezia con le sue idee lungimiranti e innovative, una persona tenace, una persona nobilissima, con un grande impegno civile e che deve essere ricordata anche dalla generazioni future, e che lasciato una traccia indelebile a tutti. Il suo referente fu sempre il popolo, e da vero politico, uomo lungimirante, ha creduto nella politica, nel suo vero senso, l’essere al servizio del popolo. Arturo Perugini attraverso Lamezia amava la Calabria. Spesso nei suoi discorsi usava la frase “Popolo mio” volendo intendere che lui si sentiva un uomo di quel popolo cui dare aiuto e non sentirsi un uomo superiore. E lui avrebbe voluto fare sempre di più, e meglio, per Lamezia Terme».