Emergenza idrica a Falerna e Nocera per un’improvvisa rottura dell’acquedotto Savuto

INPROVINCIA

Lunedì 10 Giugno 2019 - 20:15

L’aumento repertino delle temperature degli ultimi giorni ha fatto registrare, nelle ultime ore, un eccessivo consumo di acqua potabile in diversi Comuni costieri della Calabria.

Sorical negli ultimi due giorni ha gestito decine di richieste di aumento delle portate idriche e dove è stato possibile, in anticipo rispetto al passato, sono stati attivati alcuni campi pozzi di emergenza. Il maggiore consumo di acqua potabile, secondo la Società, non è legato alla maggiore presenza di turisti, ma all’uso improprio che ne fanno i cittadini. Un fenomeno che puntualmente si presenta con la stagione degli orti e in concomitanza con l’apertura delle residenze estive. Nei prossimi giorni la società scriverà a tutti i 385 sindaci della Calabria, serviti, affinché si attivino tutti i controlli per evitare abusi di consumo di acqua potabile.

Sempre nel fine settimana, alcuni guasti hanno interrotto l’erogazione in due zone dalla provincia di Catanzaro, nella Locride e nella zona di Palmi.

Emergenza idrica anche a Falerna e Nocera (dove il sindaco ha emesso apposita ordinanza per intimare l'uso idrico solo a fine domestico e sanitario), per un’improvvisa rottura dell’acquedotto Savuto. Una squadra di conduttori ha individuato la zona, poco accessibile, e domani mattina si procederà alla riparazione. Nel frattempo, attraverso opportune manovre, i tecnici della Sorical stanno garantendo l’erogazione attraverso due sistemi di sollevamento.