Roberto-Antonelli-secondo-nuovo-arrivo-per-la-Vigor-1919

Secondo colpo di mercato della Vigor 1919. L’ultimo arrivò messo a punto è quello di Roberto Antonelli, difensore centrale con più di 300 presenze nei campionati dilettantistici tra Eccellenza e Promozione, con due sole parentesi in Prima categoria. Un difensore con un bel vizietto, quello del goal, avendone realizzati 55 (diversi direttamente da calcio piazzato), tra Rosarno, Gioiese, Nuova Gioiese, Vigor Lamezia, Deliese, Serrese e Rizziconese, tutte compagini con le quali ha ottenuto il salto di categoria. Nello score di vittorie anche 3 Coppe Calabria ed una Coppa Italia con il Rosarno.

«Il mio obiettivo - ha dichiarato l’esperto difensore, è quello che si è prefissato la società, sono qui per vincere e centrare subito il salto di categoria perché questa città merita palcoscenici diversi. So quanto sono importanti questi colori, i colori di una maglia che per i tifosi è una fede. Sento il dovere di fare il massimo, sono consapevole di avere una grande responsabilità indossando questa maglia pesante per il blasone e per la sua storia. Lavorerò sodo, questa è una certezza, e lo farò con tanta umiltà e passione, per regalare le meritate soddisfazioni ad una società che mi ha voluto fortemente. Spero insieme ai miei compagni, al mister ed a tutto lo staff tecnico di portare la Vigor 1919 in Promozione. In campo saremo in dodici, perché questo sono i tifosi, e non lo dico io, per loro parla la storia. L’amore che hanno per questa maglia è immenso e per me giocare nella Vigor 1919 è motivo di grande orgoglio».

Un ritorno a tinte biancoverdi, per altro, per Antonelli a distanza di una stagione, avendo iniziato il campionato di Promozione 2018/19 proprio con la Vigor Lamezia 1919.