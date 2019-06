Nella-chiesa-Matrice-il-saggio-di-fine-anno-della-scuola-di-chitarra-Liuto

MUSICA E SPETTACOLO

Domenica 16 Giugno 2019 - 20:50

Si è tenuto ieri nella chiesa matrice di San Pancrazio a Lamezia Terme, il saggio di fine anno della scuola di chitarra "Liuto". L'evento, realizzato dal Presidente Francesco Luca Laganà con la collaborazione del suo staff di docenti qualificati, ha coinvolto tutti gli allievi della scuola, che si sono cimentati nell'esecuzione di brani di musica classica con formazioni in duo, trio e orchestra; alcuni ragazzi si sono esibiti anche come solisti. Evento particolare, in quanto prima esibizione in Calabria di un’orchestra formata da bambini. La seconda parte dell'evento ha invece visto come protagonisti gli allievi di chitarra elettrica. Fondamentale è stata anche la disponibilità di Padre Giovanni Sposato, che ha consentito la realizzazione del saggio mettendo a disposizione l'intera Chiesa Matrice.