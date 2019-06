SPORT

Lunedì 17 Giugno 2019 - 9:20

Nel week end appena trascorso si sono svolte nel campo sportivo di Maida due competizioni della specialità Targa, organizzate da una società sportiva affiliata alla Fitarco che opera in quel territorio. Alla presenza del Presidente regionale Calabria Fitarco, che è stato costantemente presente sul campo gara in tutti e due i giorni, sono state tirate le frecce valevoli per la vittoria nelle diverse classi e categorie.

Sabato era organizzata la gara giovanile 36 frecce, 6 serie di 6 frecce oltre assoluti. La competizione ha avuto inizio alle 16 del pomeriggio e si è conclusa con la premiazione alle ore 23 dopo sette ore di gara.

Il Club Lido del presidente Messina e del Mister Poerio Piterà con entrambe le squadre è in cima alle classifiche, sia nell’olimpico ragazze femminile con Poerio Piterà Anastasia, Comi Desirè e Caroleo Roberta, sia nel compound Ragazzi Maschile con Poerio Piterà Francesco, Lauritano Andrea e Caroleo Alessandro, i quali, già detentori del Record Italiano per il targa 36 frecce lo riconquistano, con 739 punti (in attesa di omologazione da parte della Fitarco) si portano a casa il terzo record Italiano dell’anno sportivo.

Finite le qualifiche sul campo gara partono gli scontri individuali e a squadre. Nel compound ragazzi Francesco Poerio Piterà conqusita l’oro, Lauritano Andrea l’argento e Caroleo Alessandro il bronzo, oltre al primo posto a squadre; nell’olimpico femminile bronzo agli assoluti per Poerio Piterà Anastasia, e argento a squadre con Poerio Piterà Anastasia, Comi Desirè e Caroleo Roberta.

Domenica il copione di risultati si ripete, infatti anche al targa a 72 frecce nel compound il podio finale rimane invariato, Oro per Francesco Poerio Piterà, argento per Caroleo Alessandro e nronzo per Lauritano Andrea, nell’olimpico ragazze femminile argento per Anastasia Poerio Piterà e bronzo per Caroleo Roberta, alle quali si aggiunge Comi Desirè che con le altre compagne di squadra conquistano l’oro a squadra.