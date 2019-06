ARTE E CULTURA

Lamezia Summertime 2019 previsto tra luglio e marzo, cinema e teatro di strada in centro in estate

Mercoledì 19 Giugno 2019 - 12:35

Al netto delle strutture chiuse ed ancora con data di riapertura ignota, la terna commissariale che guida il Comune di Lamezia Terme per il secondo anno consecutivo rimodula il programma di Lamezia Summertime, essendo capofila dell'omonima associazione temporanea ma anche principale indiziato dei mancati interventi per far tornare tutto a norma (nella riforma del programma della scorsa stagione si auspicava un ritorno al Teatro Grandinetti mai avvenuto, per fare un esempio).

Cambiano location e date, ma non viene modificato il quadro economico complessivo dell'iniziativa pari a180.800 euro, di cui 110.000 con contributi PAC della Regione Calabria (l'evento storicizzato rientrava nei finanziamenti triennali che scadranno quest'estate), 18.2799,22 con incassi da botteghino, 18.593,99 con sponsorizzazioni, 33.406,79 con autofinanziamento dei partners di cui 30.406,79 a carico del Comune di Lamezia Terme.

Le location identificate per l’annualità 2019 sono quindi:

Chiostro San Domenico, Corso Giovanni Nicotera e Corso Numistrano (TeatrOltre: Festival Internazionale di Teatro in Strada);

il parco 25 Aprile (Teatro Ritrovato, con però nessuno spettacolo di prosa ma10 repliche di uno spettacolo di teatro-circo El Grito dal 9 al 22 marzo, anche se ad oggi manca ancora l'assegnazione di chi dovrà gestire la manutenzione dei parchi);

il Cortile dell'Istituto Comprensivo Perri-Pitagora (Cinema e Cinema);

il Chiostro all’interno del Complesso Monumentale San Domenico (Lamezia Wine Fest il 6 e 7 marzo).

Dopo aver trovato spazio nel Chiostro del Complesso Monumentale di San Domenico lo scorso anno (venendo dilazionato nel tempo oltre l'estate), la rassegna “Cinema e Cinema” nel 2019 torna all’interno del cortile “Bevilacqua” dell'istituto Maggiore Perri, prevedendo 14 proiezioni:

12 luglio - LA FAVORITA di Yorgos Lanthimos (GRE 2018, 2h)

15 luglio – IL CAMPIONE di Leonardo D'Agostini (ITA 2019, 1h45’)

17 luglio - DOLCEROMA di Fabio Resinaro (ITA 2019, 1h45’)

19 luglio - ORO VERDE, C'ERA UNA VOLTA IN COLOMBIA di Cristina

Gallego, Ciro Guerra (COL 2018, 2h05’)

23 luglio - ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI di David Yates (PAL

2016, 2h13’)

26 luglio - IL CORRIERE- the mule di Clint Eastwood (USA 2018, 1h56’)

30 luglio - GREEN BOOK di Peter Farrelly (USA 2018, 2h10’)

2 agosto - IL CIELO SOPRA BERLINO di Wim Wenders (GER 1987, 1h10’)

5 agosto - ANNA KARENINA di Joe Wright (GB 2012, 1h10’)

7 agosto - RALPH SPACCA INTERNET di Rich Moore (USA 2018, 1h52’)

9 agosto - DUMBO di Tim Burton (USA 2019, 1h52’)

19 agosto - TORNA A CASA JIMI! di Marios Piperides (Cipro 2018, 1h32’)

21 agosto - GLORIA BEL di Inverno Muto, Jim Ned (USA 2018, 1h)

23 agosto - SOFIA di Meryem Benm'Barek, (FRA 2018, 1h25’)



Il programma del teatro di strada prevede:

28 agosto

Ore 18.30 Rasid Nikolic spettacolo di Marionette (Chiostro di San Domenico)

A seguire: Frusto

A seguire teatrop: Favole di sabbia

29 agosto

Ore 18.30 Rasid Nikolic spettacolo di Marionette (Chiostro di San Domenico)

A seguire: Frusto

A seguire teatrop: Favole di sabbia

30 agosto Corso Giovanni Nicotera e Corso Numistrano

Ore 18.30 Takabum: giardino sonoro in continuo movimento. A seguire:

Frusto

Rasid Nikolic

Simone Romanò

Piti Peta Hofen Show

Mencho Sosa

Circo Hobo

31 agosto

Ore 18.30 Takabum: giardino sonoro in continuo movimento. A seguire:

Frusto

Teatro della Muraca: Zampalesta

Rasid Nikolic

Simone Romanò

Piti Peta Hofen Show

Mencho Sosa

Circo Hobo

Circo Zoe

1 settembre

Ore 18.30 Takabum: giardino sonoro in continuo movimento. A seguire:

Frusto

Teatro della Muraca: Zampalesta

Rasid Nikolic

Simone Romanò

Piti Peta Hofen Show

Mencho Sosa

Circo Hobo

Circo Zoe

Gi.Ga.