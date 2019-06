Inchiesta Spartaco, la vicinanza dei vertici di Confagricoltura al presidente Statti

POLITICA

Domenica 23 Giugno 2019 - 9:50

“Confidiamo che Alberto Statti chiarirà nella sede opportuna la sua posizione che riteniamo cristallina”. Lo affermano Walter Placida, Paola Granata, Diego Zurlo e Franca Prandi Stillitani, rispettivamente presidenti provinciali di Confagricoltura Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo, nonché il commissario provinciale di Confagricoltura Reggio Calabria, Marino Scappucci che esprimono “vicinanza e solidarietà” al presidente regionale dell’associazione di categoria Alberto Statti. “La storia come rappresentate regionale di Confagricoltura del Presidente Statti – sottolineano – è da sempre improntata alla correttezza all’equilibrio ed alla professionalità. Riconosciamo in questa la dedizione e l’abnegazione che profonde tanto da anteporre l’interesse collettivo anche ai suoi impegni personali come imprenditore e come padre di famiglia”. “Per queste ragioni – concludono – ben consapevoli che è l’autorità giudiziaria a doversi esprimere su questa vicenda, siamo convinti che al termine Alberto saprà far valere la forza della verità che non c’è dubbio è alla base del suo operato".