Per il coordinamento sanità 19 marzo si rischia di affrontare tutta l'estate con 2 medici e 2 infermieri per turno nel pronto soccorso lametino

Torna ad alzare malumori il Coordinamento sanità 19 Marzo accusando di non vedere attualmente una diversa soluzione ai problemi dell'ospedale di Lamezia Terme.

"Nel pieno dell'estate il Pronto soccorso, come tutto l'ospedale, ha carenza di personale", si dichiara, "sarà facile per la politica poter dire che un ospedale che non ha utenti è inutile", chiamando all'appello la politica lametina, che però ad oggi ha come esponenti istituzionali solo i due parlamentari di maggioranza che già hanno avuto intercessione con il commissario regionale alla Sanità, Saverio Cotticelli. Interesse però senza esiti se il coordinamento denuncia che "da allora, nonostante le promesse e la documentazione da noi presentata tutto tace", sebbene "entro luglio circa 140 unità andranno via dalla sanita' lametina", ed il pronto soccorso "ha carenza di medici e di infermieri" e "si rischia di affrontare tutta l'estate con 2 medici e 2 infermieri per turno. (Ferie sospese). La malattia, gli incidenti, le emergenze non vanno in vacanza, l'ospedale serve in ogni stagione".

Il Decreto Calabria salutato trionfalmente dai 5 Stelle ad oggi non ha convinto i comitati cittadini probabilmente che si appellano alla campagna elettorale di novembre per le regionali.