POLITICA

Turrina e Cantagalli corsi d'acqua in allarme nella video inchiesta di Visione Civiche

A rischio in Calabria 85.000 strutture e 800.000 persone

Domenica 23 Giugno 2019 - 21:30

Di GIANLUCA GAMBARDELLA

Ultimo video per Visioni Civiche dedicato a «Il prezzo del dissesto. Rischi geo-idrologici nel lametino» realizzato da Claudia Caruso, Maria Grazia Curcio, Angela Rosa Dimasi, Giuseppina Santoro, Vincenza Serratorec on Tiziana Bagnato di La C a fare da tutor.

Si parte dalla tragedia di San Pietro Lametino di ottobre, si passa dalle alluvioni e frane nel centro storico nei secoli scorsi, citando con Carlo Tansi (ex capo della protezione civile calabrese, ora tornato a fare il ricercatore CNR) gli interventi autorizzati sul fiume tra Calia, Annunziata, Casturi, i torrenti non puliti ed i danni alle aziende in alcuni casi oggi ancora chiuse.

Si citano poi i vari finanziamenti effettuati dai vari enti coinvolti, un dedalo di responsabilità che poi tornano a galla quando esondano i corsi d'acqua con i conseguenti danni.

Oltre al Turrina, da monitorare è il Cantagalli tra i corsi d'acqua modificati, un fronte della montagna di Caronte che frana di 1,5 cm ogni 10 anni, ma anche scarsa informazione dei rischi di protezione civile nella denuncia finale di Tansi, al netto del piano di protezione civile esistente a livello comunale. In Calabria però esistono a rischio 800.000 persone e 85.000 strutture per frane o alluvioni.