Il Comune impiega un anno per riaprire Teatro Grandinetti e Costabile, I Vancatusi donano il simbolo della loro rassegna

ARTE E CULTURA

Giovedì 27 Giugno 2019 - 14:15

Ad un anno dalla chiusura senza ordinanza, riaprono 2 dei 3 teatri cittadini, e torna il sereno nel rapporto tra Comune e le associazioni che hanno dovuto traslocare lo scorso anno a Catanzaro o in location meno capienti per poter rispettare il programma di spettacoli finanziati dalla Regione Calabria.

Incontro risolutivo ieri mattina al Comune di Lamezia Terme tra il segretario comunale Maurizio Ceccherini e i rappresentanti delle associazioni culturali della città Aurelio Pollice per AMA Calabria, Nico Morelli per I Vacantusi e Pierpaolo Bonaccurso per teatrop. Dopo una lunga attesa, la terna commissariale, nella persona del presidente Alecci, ha firmato e consegnato alle associazioni culturali la lettera di piena disponibilità del Teatro Grandinetti e del Teatro Costabile per la realizzazione delle rispettive stagioni teatrali per l’annualità 2019-2020. Un documento necessario per consentire alle stesse, entro il 30 giugno, la presentazione alla Regione Calabria delle programmazioni relative alla terza annualità del progetto POR Calabria 2017-2010 nell’ambito degli interventi tesi a valorizzare i luoghi di interesse storico e archeologico con la qualificazione e il rafforzamento dell'offerta culturale di cui AMA Calabria, I Vacantusi e teatrop risultano beneficiari del finanziamento triennale.

Nel comunicato si ringraziano il segretario comunale Maurizio Ceccherini e la dirigente Nadia Aiello, oltre che la terna commissariale, come se nel corso dell’anno però a non dare risposte non fossero stati i medesimi organismi o non si fossero disattese le precedenti rassicurazioni di imminenti messe a norma (dei teatri come degli impianti sportivi o di altri beni comunali). Alla fine dopo i camerini, il cpi, l’ultimo scoglio per il Teatro Grandinetti era stato individuato nell’uscita chiusa all’esterno (ma apribile dall’interno) che dà sulla via di fuga posteriore, con il manufatto in muratura abbattuto dal proprietario privato nella stessa mattinata in cui si annunciavano le stagioni di prosa. Il Comune il 10 giugno ha provveduto all’acquisizione della porzione di spazio compresa l’uscita chiusa con infissi che ora dovrebbe, per logica, parimenti essere abbattuta (ma dal Comune) per lasciare libero lo sfogo su via Loriedo.

Per il Teatro Costabile è bastato fare i lavori previsti per la messa norma già dall’amministrazione Mascaro, che vista la chiusura anche del Teatro Umberto (progetto approvato ad aprile dello scorso anno, soldi stanziati in bilancio, ma nessuna gara d’appalto ad oggi è stata indetta) avrebbero potuto essere effettuati prima e dare almeno una prima valvola di sfogo alla città.

Oggi invece la storia si conclude con le associazioni felici di poter tornare in città (e non perdere i fondi ottenuti)e Nico Morelli, presidente dell’Associazione Teatrale “I Vacantusi”, ha voluto omaggiare il commissario prefettizio Francesco Alecci, il segretario comunale Maurizio Ceccherini e le dirigenti Nadia Aiello e Alessandra Belvedere con le maschere in ceramica simbolo della rassegna teatrale “Vacantiandu” per aver fatto quanto richiesto dal proprio lavoro in via Perugini. Tra i compiti ci sarebbe anche quello di effettuare la gara per i servizi tecnici, con le stesse associazioni che avevano contestato le linee guida precedentemente deliberate dalla terna commissariale, chiedendo invece un bando che preveda anche l'offerta culturale (avendo già loro pronte le stagioni finanziate dalla Regione).

Gi.Ga.