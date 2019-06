Con-i-fondi-di-Sport-e-Periferie-a-Cortale-ammodernamento-del-campo-di-calcio-a-11-e-la-realizzazione-della-tribuna-coperta

INPROVINCIA

Cortale risulta tra i pochi comuni della Calabria ad essere stato inserito nella graduatoria pubblicata recentemente del bando “sport e periferie 2018”. Con il finanziamento di 135.450 euro su un totale di progetto di 340.000, si effettuerà l’ammodernamento del campo di calcio a 11 e la realizzazione della tribuna coperta. Nessun altro comune del lametino, compreso Lamezia Terme, risulta tra i beneficiari.

Tra gli interventi degli anni passati figurano Carlopoli (riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza del campo di calcio comunale, ferma alla gara d’appalto secondo il sito nazionale), Decollatura (ristrutturazione e messa a norma dell' Europalasport attualmente in essere per: ripristino della copertura e opere di finitura interne ed esterne; revisione degli impianti tecnologici, adeguamento dell'impianto alle norme vigenti in materia di svolgimento di discipline sportive), realizzazione del centro Federale di Tiro con l'Arco a Lamezia Terme nel parco 25 Aprile (fermatasi nei meandri della autorizzazioni comunali), San Pietro a Maida (in fase di avvio gli interventi di sostituzione del manto di copertura del palasport; separazione tra tribune e spazio di attività sportiva e realizzazione servizi igienici per il pubblico).