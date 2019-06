POLITICA

Venerdì 28 Giugno 2019 - 21:30

Un incontro tra attivisti e portavoce del Movimento 5 Stelle è previsto per il 6 luglio a Lamezia Terme. Lo annuncia il parlamentare lametino D’Ippolito come occasione «per raccontare le buone iniziative portate avanti dai meetup. Un modo per riconoscersi e fare rete, provando a valorizzare le buone pratiche di partecipazione e attivismo diffuse nella nostra regione. Ciascun meetup o gruppo di attivisti potrà delegare un rappresentante che avrà a disposizione massimo 7 minuti per raccontare una "buona pratica", ovvero un'iniziativa portata avanti che si sia tradotta in una proposta di legge, una proposta di referendum, una petizione o qualunque azione concreta per il bene comune».

L'iniziativa è pubblicata su Rousseau nella sezione Activism ed è aperta a tutti senza obbligo di registrazione o prenotazione, ma per raccontare la propria buona pratica all'incontro è obbligatorio, invece, compilare il form entro la mezzanotte di giovedì 4 luglio.

L'incontro di sabato 6 luglio si svolgerà presso la Masseria I Risi, dalle 15.30 alle 19, con il seguente ordine del giorno: