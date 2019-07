POLITICA

Mercoledì 03 Luglio 2019 - 19:23

Anche la Lega a Lamezia Terme cavalca la tigra dell’emergenza rifiuti in città valutando che «gli autocompattatori scaricano a singhiozzo, la città invasa dall'immondizia, cassonetti che "vomitano" rifiuti in ogni quartiere. L'emergenza nasce dalla spazzatura che si è accumulata all’area ex Sir davanti all’impianto Tmb della Daneco. Ormai da settimane interi quartieri sono invasi da sacchi di spazzatura e monta la protesta dei residenti, costretti a sopportare lo squallore in cui è caduta la città (ed in questi giorni è stata anche recapitata la Tari). L’emergenza nel giro di pochi giorni è diventata di tipo sanitario, troppi quartieri, specialmente quelli più distanti dal centro città pullulano di topi e spazzatura».

Si annuncia di aver scritto via mail all’Amministrazione comunale «per la grave situazione igienico sanitaria legata alla problematica della mancata raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio del Comune di Lamezia Terme che sta causando enormi disagi ai cittadini. Al fine di risolvere il problema ed uscire celermente dall’emergenza ho chiesto che venga eventualmente coinvolto anche il Prefetto di Catanzaro, il Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, l’ASP (Azienda Sanitaria provinciale) e il Presidente della Regione Calabria».