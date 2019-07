Flixbus-annuncia-nuovi-collegamenti-estivi-con-Puglia-e-Basilicata-da-Lamezia-Terme

POLITICA

FlixBus continua a investire sul lametino e amplia la rete di collegamenti col territorio grazie alla partnership con l’azienda Chiappetta Turismo e Bus. Lamezia Terme sarà collegata fino al termine di settembre senza cambi con Gallipoli e varie altre città pugliesi, con alcune mete balneari della costa ionica in Basilicata e persino con Pescara.

L’obiettivo dell’azienda è quello di offrire un servizio di mobilità sempre più capillare ai passeggeri in partenza dal lametino, agevolando, al tempo stesso, i flussi di visitatori in arrivo sul territorio. La collaborazione con Chiappetta Turismo e Bus è in linea col modello collaborativo tipico di FlixBus, che unisce innovazione e tradizione per offrire sempre ai passeggeri il miglior servizio.

Tra le principali novità che interessano Lamezia Terme, si segnalano innanzitutto i primi collegamenti con Gallipoli, capitale del divertimento in Salento e meta sempre più popolare tra i giovanissimi, ora a portata di autobus ogni giorno con biglietti da 22,99 euro dalla fermata presso la stazione di Lamezia Terme Centrale.

Chi non vuole rinunciare al mare, ma alla movida notturna di Gallipoli preferisce la tranquillità di una passeggiata sul bagnasciuga al tramonto, può optare per una vacanza in una delle località di mare della costa ionica in Basilicata: da Lamezia Terme partono infatti anche corse dirette verso Nova Siri, Policoro, Scanzano Jonico e Metaponto.

Gli appassionati dell’arte e del turismo culturale potranno invece raggiungere Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, e varie destinazioni pugliesi rinomate per il loro patrimonio storico e museale: Bari, Trani, Taranto e Lecce. Sono inoltre collegate con Lamezia anche Molfetta, Bisceglie, Barletta, Cerignola, Foggia e Pescara.

Di particolare interesse per l’estate sono infine le corse per Brindisi, dove raggiungere il porto senza stress e proseguire in traghetto alla volta della Grecia.

Data la mole di autobus in transito davanti alla stazione lametina sarebbe auspicabile un ritorno nel dibattito istituzionale del progetto per l’area terminal da realizzare nell’area tra ex Zuccherificio e lo scalo ferroviario, ma sia Regione che Comune non hanno più ripreso in mano l’iter né la proprietà privata dello stabile storico ha più la possibilità di effettuarlo.

