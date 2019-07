POLITICA

Giovedì 04 Luglio 2019 - 16:15

Se nel periodo dello scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme a novembre 2017 tutte le forze politiche sembravano concordi nel voler mettere mano alla normativa che regolava il decadimento degli organi eletti, dopo il marzo 2018 il nuovo Parlamento eletto poco ha fatto fino ad oggi, al netto di qualche riga nel primo Decreto Sicurezza a ribadire passaggi già inclusi nell’originale forma dell’articolo 143 del Tuel per come vigente.

Oggi è stato presentato a Roma il Rapporto di Avviso Pubblico “Lo scioglimento dei Comuni per mafia. Analisi e proposte” a cura di Simona Melorio, ricercatrice dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

«Il tema degli scioglimenti reiterati degli stessi Comuni è legato a doppio filo alla fiducia che i cittadini ripongono nelle Istituzioni: è lo Stato che deve dimostrare di essere più forte dei clan – ha evidenziato Simona Melorio – Come dimostra di essere più forte? Offrendo risposte ai cittadini. Laddove gli scioglimenti si ripetono più volte nel corso degli anni, le Istituzioni non sono state in grado di far sentire la propria presenza, uno spazio inevitabilmente occupato da altri».

Non poche così le critiche alla norma, anche da chi appartiene ad uno dei partiti al Governo come il presidente della commissione antimafia. «Se sciogliere un Ente locale vuol dire prendere atto di un deficit di legalità e intervenire, sospendendo temporaneamente la democrazia, gli scioglimenti ripetuti dimostrano che qualcosa nella normativa va modificato. Per questo è mia intenzione proporre di creare una Commissione su questa tematica – ha sottolineato Nicola Morra –. Non vanno taciuti i meriti della legge naturalmente, che non va cancellata ma solo migliorata in alcuni suoi aspetti. Penso, tra le altre cose al tema, della candidabilità di soggetti che facevano parte di Amministrazioni poi sciolte per infiltrazioni mafiose».

Con specifico riguardo al caso della Calabria, dall’anno di entrata in vigore di tale strumento normativo ad oggi sono stati emanati nel complesso 191 decreti ex art. 143 del Tuel, dei quali 76 di proroga di precedenti provvedimenti; su 115 decreti di scioglimento, 10 sono stati annullati dai giudici amministrativi.

Tenuto conto che 25 amministrazioni sono state colpite da più di un decreto di scioglimento, gli enti locali complessivamente coinvolti nella procedura di verifica per infiltrazioni della criminalità organizzata sono stati fino ad oggi 94; di essi, 81 effettivamente sciolti. Sono invece 19 i procedimenti ispettivi conclusisi con l’archiviazione (si contano 5 amministrazioni interessate sia da archiviazione che da scioglimento; un Comune ha subito due archiviazioni). Sono 22, infine, gli enti calabresi attualmente sottoposti a gestione commissariale, distribuiti tra le province di Reggio Calabria (10), Crotone (5), Catanzaro (3), Vibo Valentia (3) e Cosenza (1).

Come anticipato, sono 25 le amministrazioni locali sciolte più volte per infiltrazione e condizionamento della criminalità organizzata; di queste, 16 hanno subito due scioglimenti, mentre 9 ne ha subiti ben tre. Si tratta dei Comuni di: Briatico (2003, 2012, 2018); Gioia Tauro (1993, 2008, 2017); Lamezia Terme (1991, 2002, 2017, quest’ultimo successivamente annullato dal Tar del Lazio ma riabilitato dalla sospensiva in essere del Consiglio di Stato); Melito di Porto Salvo (1991, 1996, 2013); Nicotera (2005, 2010, 2016); Platì (2006, 2012, 2018); Roccaforte del Greco (1996, 2003, 2011); San Ferdinando (1992, 2009, 2014); Taurianova (1991, 2009, 2013).

Prendendo in considerazione la dimensione demografica dei Comuni interessati da provvedimento dissolutorio, la pubblicazione rileva segnalare come, da un punto di vista meramente quantitativo, gli scioglimenti abbiano finora colpito in maniera preponderante enti di dimensione medio-piccola (0-9.999 abitanti, 64) piuttosto che medio-grande (10.000- oltre 50.000 abitanti, 14). Se però si rapporta tale dato col numero di Comuni piccoli, medi e grandi presenti in Calabria, emerge chiaramente che ad essere sciolti proporzionalmente di più sono di gran lunga gli enti medio-grandi: oltre il 45% di quelli aventi popolazione compresa tra 10.000 e 20.000 abitanti sono stati sciolti almeno una volta; stesso destino per 2 dei 5 Comuni con popolazione tra 20.000 e 50.000 abitanti, e per 2 dei 6 con popolazione superiore ai 50.000 abitanti