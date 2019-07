Attività al pronto soccorso di Soveria Mannelli garantite per 6 mesi dal personale 118 dell'Asp di Vibo Valentia

SANITA' E SALUTE

Venerdì 05 Luglio 2019 - 22:0

Mentre il pronto soccorso dell’ospedale di Lamezia Terme boccheggia per assenza di personale, il medesimo problema nello stesso reparto si registra anche a Soveria Mannelli, con l’invio di personale però per 6 mesi dall’Asp di Vibo Valentia a coprire per il momento la falla in questa fase estiva. Lo annuncia il Comitato Pro Ospedale del Reventino sottolineando che «con delibera n. 133 del 28 giugno 2019, il Direttore Generale dell' ASP di Vibo Valentia, approva un recepimento di un Protollo d'intesa con l'ASP di Catanzaro per l'erogazione di prestazioni da ricondursi presso l'Unità Operativa del Pronto Soccorso di Soveria Mannelli. In pratica l'ASP di Vibo, dietro compenso, concede l'utilizzo di personale medico per far fronte alla copertura dei turni del pronto soccorso locale. Un provvedimento dal nostro punto di vista salvifico che allontana l'ipotesi dell'utilizzo dei medici della Medicina Generale, di essere utilizzati allo scopo, con la seria possibilità di chiudere di fatto la medicina e originare un pericoloso dramma, quello della dismissione del reparto stesso. Si scongiura così un potenziale pericolo di non poco conto».

L’Asp di Catanzaro corrisponderà a quella di Vibo Valentia 420 euro oltre Irap per ogni turno di servizio prestato (compresa 1 ora per il raggiungimento della sede e ritorno oltre all’indennità di trasferta chilometrica), che diventeranno 540 per accessi nei turni notturni di 12 ore (compreso il tempo per raggiungere la sede).

Domenica alle 18:30 previsto intanto un incontro pubblico presso l’Officina delle Culture con i deputati pentastellati D’Ippolito e Nesci per discutere del nuovo decreto Calabria, al momento ancora non entrato nell’ambito delle soluzioni ai problemi per la sanità calabrese.