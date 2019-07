CRONACA

Sabato 06 Luglio 2019 - 7:0

Siglato l’accordo tra il Corpo Militare Ordine di Malta Italia e il 2 Reggimento “Sirio” Aviazione, formalizzando una collaborazione che ormai dura da più di 8 anni.

Personale appartenente alla Unità Territoriale Calabria-Basilicata e anche degli altri Reparti del Corpo Militare hanno partecipato a esercitazioni "medevac", organizzate dal Reggimento in Calabria e in Sardegna in occasione di approntamento dei militari per missioni fuori area.

Il Corpo Militare ha effettuato visite specialistiche e corsi blsd ai militari del Reggimento sigillando cosi un gemellaggio ormai stabile e duraturo nel tempo.