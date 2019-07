«Le stabilizzazioni hanno fatto la fine del miraggio nel deserto»

POLITICA

Domenica 07 Luglio 2019 - 10:0

Nei giorni scorsi presso la sede di Confindustria a Catanzaro l’Azienda Abramo le RSU e le Organizzazioni Sindacali si sono incontrate per discutere dell’ennesima richiesta, da parte aziendale, di apertura delle procedure di accesso al Fondo di Integrazione Salariale.

«Tutto, da parte aziendale, ha seguito lo stesso canovaccio che ha caratterizzato gli ultimi 6 mesi», contesta l’Ugl, «tutto è iniziato a febbraio con richieste da parte aziendale di apertura procedure Fis su Crotone per poi estenderle su tutti siti calabresi. In quel momento fu inoltre siglato un accordo quadro per le stabilizzazioni. A fine marzo continuava ad essere attivato Fis su tutti i siti calabresi, passando da un accordo che andava in deroga al decreto dignità facendo in modo che azienda disponesse della possibilità di attivare 30 contratti a tempo determinato per tramutarli in contratti a tempo indeterminato a luglio».

Ad inizio marzo UGL telecomunicazioni inviava rivendicazioni ufficiali rispetto a tale vicenda per «violazione principio di unica unità produttiva (non esistono RSU di sito ma dell’unità produttiva Calabria); dubbia interpretazione Aziendale del criterio di Fungibilità dell’operatore; richiesta di inserire negli accordi comma finalizzato a garantire i lavoratori impattati dal Fis; trasparenza sui Criteri Accesso al Fis e sua applicazione; eliminazione dai criteri di accesso alle stabilizzazioni dell’anzianità di servi- zio su commessa sostituendola con anzianità di servizio in azienda».

L’Ugl contesta poi che l’Azienda «ha sottoscritto un bond per svariati milioni di euro finalizzato a diversificazioni in Italia e all’estero. Anche su questo, da Noi sollecitata, azienda non ha mai voluto chiarire se il bond sia collegato o meno ad una vision industriale», mentre «oggi aleggia lo spettro degli esuberi, pur in presenza di ingressi in azienda di lavoratori con contratti interinali e utilizzo di lavoro supplementare. Le stabilizzazioni hanno fatto la fine del miraggio nel deserto».