Oltre alla spiritualità anche letture di tipo sociale e di monito alla politica nelle prime parole del vescovo Schillaci

Due discorsi distinti (il primo davanti alle autorità civili e militari, il secondo davanti ai fedeli presenti in Corso Numistrano), un unico nuovo vescovo, Giuseppe Schillaci, da ieri ufficialmente nuova guida della diocesi di Lamezia Terme. Oltre ai temi della spiritualità e della religione, però, in entrambi i casi è emersa anche una lettura di tipo sociale e, visto il contesto attuale, anche di monito alla politica per certi versi.

Davanti ad alcuni sindaci dell’hinterland e la terna commissariale he guida l'amministrazione comunale lametina il nuovo vescovo inizia il proprio mandato concentrandosi su «la convivenza umana per le nostre comunità, le nostre città, piccole o grandi che siano, oggi, sempre più pervase da un diffuso senso di frustrazione, di fatalismo e di pessimismo, soprattutto nei confronti delle istituzioni pubbliche: al dire di molti non cambia e non può mai cambiare nulla! La nostra gente si sente sempre più impotente dinanzi a fenomeni come la corruzione, la criminalità organizzata e le varie mafie, ‘ndrangheta in primis, per cui alla rabbia spesso si associa la rassegnazione. Per questo, non di rado le persone, del nostro amato Sud, difficilmente riescono a pensarsi come protagonisti del proprio futuro: vuoi per un’atavica disposizione a dipendere in tutto e per tutto da altri, per cui ora è lo Stato, ora la Regione, ora il Comune, che deve provvedere; vuoi anche perché le varie istituzioni vengono pensate, purtroppo, sempre come astratte e distanti, se non addirittura ostili». Se non fosse per l'abito talare, potrebbe essere un credibile estratto di un qualche discorso elettorale.

Schillaci così sottolinea che «spetta a noi il compito di contribuire, anche con il nostro stile di vita, fatto di coraggio e determinazione, ad un’inversione di rotta nei confronti di un modo di pensare che investe la vita di gran parte della nostra gente, quasi sempre la più vulnerabile ed indifesa, la quale per lo più triste e ripiegata in se stessa, vive senza attese per il futuro: penso, in particolare, ai nostri giovani. Senza mai abbattersi, penso, sia urgente e necessario mettere mano ad un’importante e significativa opera educativa da portare avanti sinergicamente da tutti: famiglia, scuola, istituzioni, associazioni, corpi intermedi. La Chiesa nel nome del Signore Gesù Cristo, certamente, non può sottrarsi ad un tale compito che la vede particolarmente impegnata nell’ambito che più le compete, senza sconfinamenti, vale a dire quello spirituale, pastorale e caritativo, per una formazione delle coscienze e la promozione della persona umana nella sua integralità e pienezza di senso».

Per il neovescovo «è necessaria una nuova partecipazione attiva dei cittadini; individuate alcune potenzialità, bisognerebbe fare emergere tutte le risorse che sono proprie della nostra gente, del nostro territorio, e metterle in circolo con un’autentica opera di benevolenza nei confronti di tutti (fare il bene e allontanare il male), dentro una visione che abbraccia ed integra tutti, senza escludere nessuno, soprattutto i più poveri. Basterebbe partire dal principio che ogni essere umano in sé, prima ancora di avere dei doni e dei beni, è già un dono, è un bene in sé; ogni persona umana ha dei talenti, è un talento, certo se posta nelle condizioni perché possa esprimersi nella sua unicità ed irripetibilità. Una comunità è viva nella misura in cui ad ogni persona è offerta la possibilità concreta di esprimersi, di ricevere dignità, quindi crescere in consapevolezza e responsabilità. Persona e comunità, libertà e solidarietà, sono principi irrinunciabili per una civiltà come la nostra, che si dice avanzata, perché non perda la propria umanità. Questo è possibile recuperando un valore antico e spesso dimenticato: quello della fraternità».

Secondo Schillaci infatti «la ricchezza di un territorio, di un popolo non si misura soltanto dal possesso delle risorse materiali di cui dispone, ma soprattutto dalla capacità che la comunità ha di condividere e di redistribuire le ricchezze secondo giustizia: una società è ricca quando riesce a costruire senza stancarsi percorsi di solidarietà e di comunione che fanno crescere umanamente tutti, nessuno escluso. Una comunità che sa coltivare sentimenti di compassione, di tenerezza, non si lascia tentare dall’indifferenza, ma si sviluppa e cresce, accorciando le distanze, creando e favorendo i legami, tra gli uomini e le donne del nostro tempo, senza fare alcuna discriminazione di persone». Altro appunto è relativo a «prendere le distanze da ogni posizione ideologica che alimenti conflittualità e animosità nei confronti dell’altro, perché la pensa diversamente da me, perché non è della mia parte, della mia parrocchia, del mio gruppo. Oggi, con l’aria che respiriamo, pare sia molto più facile escludere, emarginare, scartare, che accogliere, accompagnare ed integrare. Il grande pericolo che corriamo è quello della disgregazione, della frammentazione e della frantumazione dei rapporti sociali». In tempi di hate speech, anche da parte della politica, la presa di posizione del vescovo sembra abbastanza netta.

L’invito finale alle autorità è quello di recuperare «la dimensione nobile della politica, come forma alta di carità; incoraggiamo, soprattutto i giovani, a fare “politica attiva”, aiutandoli a capire che pur partendo, nel loro impegno sociale come esponenti di una parte, di una visione, non devono chiudersi nel solo interesse esclusivo della parte che rappresentano, ma si aprano sempre più al bene a tutti comune: che è bene nella misura in cui include tutti e ciascuno, in particolare i più piccoli, i più deboli, i più poveri, chi non ha niente di niente».

Davanti ai fedeli in serata il vescovo riprende le fila del discorso più prettamente religioso («all’intercessione della beata Vergine Maria venerata nella nostra Chiesa come Madonna della Quercia, ai nostri Santi Patroni Pietro e Paolo e a Santa Maria Goretti, affidiamo il nostro cammino discepolare perché risplenda sempre più in dignità, autenticità, responsabilità, bellezza»), ma anche quello umano nel ringraziare la madre Lia in prima fila, ricordando gli insegnamenti nei campi del padre Agatino, dispensando sorrisi nonostante l’emozione e la tensione della giornata ai parenti giunti della Sicilia insieme a tanti altri fedeli e rappresentanti della diocesi di Catania.

Ma ora è la volta di un nuovo corso, spiega Schillaci: «la Sposa è qui, Lamezia Terme, alla quale ho detto il mio sì! Attenzione: il Sì è di Dio, di Gesù Cristo, lo Sposo. In questo grande Sì il mio piccolo sì. L’ho detto a tutte le comunità, le parrocchie, i gruppi, le associazioni e i movimenti, i giovani, gli anziani, le famiglie, a tutti, fedeli e non, cristiani e non, credenti e non credenti, nessuno escluso…di questa porzione di Popolo di Dio che è la Chiesa di Lamezia; ho detto soprattutto il mio sì a voi cari presbiteri, preziosi collaboratori del vescovo ea voi diaconi, a voi religiosi e religiose. A tutti voi dico anche il mio grazie! Alla sposa dico grazie! Penso a tutti quelli che sono presenti, ma anche a coloro che non sono qui! Grazie a sua eccellenza monsignor Cantafora, per quanto ha voluto esprimere all’inizio della celebrazione, ma dico grazie a nome di tutti voi per il suo ministero episcopale nei suoi 15 anni al servizio della nostra amata Chiesa Lametina; grazie anche a sua eccellenza monsignor Rimedio che è qui con noi. Grazie a sua eccellenza monsignor Bertolone ea tutti i fratelli Vescovi delle Chiese sorelle della Calabria, la bella Calabria! (come mi ha detto sua eccellenza monsignor Staglianò…)».

Per Schillaci «se questa è la Chiesa, permettetemi di esprimermi, con molta semplicità, carissimi fratelli e sorelle della Chiesa che è in Lamezia, non solo mi sento, ma sono a Casa».

