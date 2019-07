Casa della Musica Lamezia Enjoy, approvato il progetto definitivo

ISTITUZIONE

Martedì 09 Luglio 2019 - 18:0

Il Comune di Lamezia Terme è beneficiario di un finanziamento della Regione Calabria di 600.000 euro a valere sul Fondo unico PAC costituito con Delibera di Giunta Regionale n° 42 del 02.03.2015, destinato alla realizzazione della “Casa della Musica”, denominata “Lamezia Enjoy”, su un immobile confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio indisponibile dell’ente, ed a 4 anni di distanza viene approvato da 2 componenti su 3 della terna commissariale il progetto definitivo, 4 mesi dopo quello preliminare ed un mese dopo la trasmissione degli elaborati tecnici da parte di Raffaele Mastroianni, tecnico incaricato della progettazione.

L’importo di 600.000 euro sarà diviso tra 345.000 per lavori, 13.000 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso, 96.335,27 per fornitura e posa di attrezzature ed arredi, 145.664,73 per somme a disposizione dell’amministrazione. Come consuetudine, anche in questo caso si fa riferimento agli allegati dell’atto che però non compaiono online. Si confida che a questo punto compaiono al momento della gara d'appalto.

g.g.