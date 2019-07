Rapporti-ancora-poco-distesi-tra-sindacati-del-Comune-e-terna-commissariale

POLITICA

Giovedì 11 Luglio 2019 - 17:50

Assemblea dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme all’interno della Sala Napolitano convocata da Cgil-Fp, Uil-Fpl, Diccap-Sulpl, Componente Rsu in merito alla ripresa delle relazioni sindacali con la parte pubblica, invitata formalmente a partecipare all’incontro.

«Abbiamo registrato l’ennesima indifferenza della Commissione Straordinaria, di contro il Segretario Generale, nel suo ruolo di Presidente della delegazione trattante, ha avuto la correttezza di comunicare la sua impossibilità a presenziare ai lavori», sottolineano i sindacati, «si è proceduto così ad informare in modo chiaro e trasparente l’iter delle trattative in essere, che comprende una proposta della parte pubblica per definire le pregresse vertenze in atto riguardante gli emolumenti rimasti sospesi. Inoltre, i lavoratori sono stati informati sulla sigla del Contratto decentrato aziendale dell’annualità 2017, che è stata un’apertura di credito per iniziare un percorso di allineamento dei contratti aziendali fino al 2019».

Nella seconda parte del comunicato si ribadisce «la necessità di sollecitare l’amministrazione per affrontare e portare a soluzione la vicenda dei lavoratori ex Lsu/Lpu, manifestando un’attenzione particolare per un auspicato aumento delle ore lavorative che significherebbe un ristoro economico più dignitoso e una prestazione di servizio confacente alla carenza di personale», anche se su tale campo è in corso una delle tante battaglie tra Governo e Regione Calabria.

Approvati i regolamenti riguardanti gli incentivi tecnici e gli incarichi di posizione organizzativa.