CRONACA

Causa temporali viaggio con quasi 5 ore di ritardo ieri per il volo Treviso - Lamezia Terme dovendo fare scalo a Bari

Disagi anche per il traffico aereo ieri a causa del maltempo che ha colpito Lamezia Terme ed il suo circondario

Martedì 16 Luglio 2019 - 8:30

Disagi anche per il traffico aereo ieri a causa del maltempo che ha colpito Lamezia Terme ed il suo circondario. Il volo Ryanair 5050 partito da Treviso alle 21:16 con un’ora e 20 minuti di ritardo, dopo aver sorvolato la Costa degli Dei in attesa di miglioramenti atmosferici ha dovuto proseguire verso Bari, con passeggeri trasportati poi in Calabria e giunti a Lamezia intorno all’una di notte. Il volo, che sarebbe dovuto partire alle 19.45, era quindi decollato alle 21.07, con arrivo previsto che dalle 21.20 era già slittato alle 23.15, diventando reale però solo intorno all’una con circa 5 ore di ritardo.

Anche il volo Alitalia AZ1173, partito da Roma alle 21:56, ha atteso ad alta quota il miglioramento delle condizioni meteo, trovando però maggiore fortuna ed atterrando con 15 minuti di ritardo.