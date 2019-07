Nulla osta per una nuova proroga trimestrale, poi mobilità definitiva per il comandante della polizia locale da Lamezia Terme a Reggio Calabria

ISTITUZIONE

Mercoledì 24 Luglio 2019 - 18:20

Se ufficialmente sarebbe scaduto ad agosto l’uso congiunto del comandante della polizia locale tra le amministrazioni comunali di Lamezia Terme e Reggio Calabria, avendo il precedente accordo trimestrale avuto inizio a maggio, lo stesso è prossimo ad una nuova proroga trimestrale, con poi mobilità definitiva dalla città della piana a quella dello Stretto successivamente avendo Salvatore Zucco vinto la procedura di mobilità. In termini più pratici il trasferimento avverrà nel periodo in cui dovrebbe esserci il passaggio di consegne tra la terna commissariale e la nuova amministrazione comunale, se le elezioni saranno confermate a fine novembre quando scadranno i 24 mesi di commissariamento.

Oggi intanto Rosario Fusaro da componente della terna commissariale, specificando di aver «concordato e condiviso con il Presidente della Commissione Straordinaria, Francesco Alecci», ha concesso il nulla osta definitivo al trasferimento, fissando «la decorrenza della mobilità in oggetto dalla data di cessazione della proroga di ulteriori 3 mesi, la cui convenzione è in corso di perfezionamento, di utilizzo di Salvatore Zucco presso il Comune di Reggio Calabria ed in attesa del rilascio dell’autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali che verrà comunicata dal Comune di Reggio Calabria».

In merito al movimento in uscita da via Perugini era già stata critica la posizione assunta dalla UILFPL nell’ultimo comunicato, ricordando come «in merito alle assunzioni e alla cronica carenza di personale, Fusaro, componente della terna commissariale, durante un incontro con gli studenti del Polo tecnologico del gennaio scorso, aveva annunciato con grande clamore mediatico che si stava provvedendo all’aumento dei dirigenti. Una miserevole menzogna, tranne che non si sia confuso, e pensava di essere nel suo originario territorio di Reggio Calabria; considerato che a distanza di qualche mese la Commissione ha autorizzato l’utilizzo congiunto del Dirigente Zucco a svolgere servizio e rimpinguando l’organico della città dello stretto, penalizzando ulteriormente il Comune di Lamezia Terme. Con la carenza di personale e dei dirigenti, adesso aspettiamo di capire come Fusaro o chi sarà presente della Commissione, gestirà la richiesta di nulla osta al definitivo trasferimento del dirigente Zucco al Comune di Reggio Calabria. Infatti, la norma contrattuale contenuta nell’articolo 16 del Ccnl 23/12/1999 (…il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza è sostituito dal preavviso di 4 mesi), dopo la riscrittura dell’articolo 30 del d.gs165/2001 a seguito del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, sembra non essere più applicabile in base a quanto afferma l’Aran nella Raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali aggiornata al gennaio 2017. Verrà “agevolato” il trasferimento di uno dei pochissimi Dirigenti o si seguiranno gli indirizzi dettati dall’ARAN? Sarà una pura coincidenza, ma allo stato il rilascio del nulla osta verso Reggio Calabria, dovrà essere valutato e adottato probabilmente dallo stesso Fusaro che annunciava l’aumento dei dirigenti a Lamezia».

Di certo è che, se il trasferimento di Zucco proseguirà senza intoppi, la nuova amministrazione avrà 2 soli dirigenti in organico senza possibili assunzioni a stretto giro, ed un comandante ad interim.

Gi.Ga.