Scordovillo, nessun passo in avanti per lo sgombero in Prefettura ma presa d'atto di quanto in essere

Mercoledì 24 Luglio 2019 - 21:25

Da anni si parla dello sgombero del campo Rom di Scordovillo, con anche atti amministrativi in atto che però trovano poco appeal nel dibattito politico, e che anche nell’odierna riunione del comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico convocata sotto la guida del prefetto Francesca Ferrandino non hanno avuto rassicurazioni. Se ci si aspettava indicazioni per rispettare lo sgombero che sarebbe dovuto avvenire tramite unità interistituzionale entro il 2020, nessun passo in avanti, ma solo atti già attivi come la pulizia dell’area o la fiducia nelle forze dell’ordine.

Le decisioni assunte oggi al tavolo dell'ufficio territoriale del Governo, a cui erano presenti, tra gli altri, i vertici delle Procure di Catanzaro e Lamezia, delle forze dell'ordine, il sindaco di Catanzaro e presidente della Provincia, Sergio Abramo, l'assessore regionale ai Trasporti, Roberto Musmanno in rappresentanza della Regione, esponenti degli altri Comuni interessati e dell'Aterp, hanno portato però solo alla decisione di affidare alla Lamezia Multiservizi il compito di ripulire il campo e le strade della città di tutti i rifiuti pericolosi, ovvero quelli che in via combustibile possono creare un rischio alla salute dei cittadini.

Sul fronte penale le forze dell'ordine e gli inquirenti sono al lavoro, dal canto loro, per punire e reprimere tutti i reati che si consumano attorno all'incendio doloso di rifiuti e provvedimenti specifici dovrebbero partire a breve, con il paradosso del campo rom attiguo proprio a commissariato di polizia e a poca distanza dalla sede del nucleo dei carabinieri, oltre all'ospedale civile e altri insediamenti abitativi privati.

Spazio anche agli alloggi popolari di San Pietro lametino, dove esiste un finanziamento specifico della Regione e dell'Aterp annunciato a gennaio pari a 1.677.466,68 euro per interventi di ripristino e manutenzione di 48 alloggi. Il cantiere, però, non riesce a decollare perché alcuni alloggi sono occupati abusivamente, mettendo così a repentaglio il finanziamento e dunque la possibilità di realizzare nuove abitazioni a norma e collegate all'impianto fognario. Quelle attualmente occupate, infatti, presentano molteplici criticità sul fronte igienico-sanitario e la stessa Asp avrebbe segnalato il caso alle autorità competenti. Ecco, dunque, che il prefetto ha sollecitato un immediato intervento da parte del Comune, in modo che attraverso i Servizi sociali possa attivare tutti gli strumenti affinché le case possano essere liberate nel più breve periodo possibile e far partire così i lavori di ristrutturazione e collegamento alla rete fognaria, evitando così di perdere i fondi.

Il mese scorso, però, dal Comune era stata emessa una nuova ordinanza che intimava «al Commissario Straordinario protempore dell'Aterp Calabria Cittadella Regionale località Germaneto Catanzaro ed a Poste Italiane S.p.A. Roma, ognuno per le proprie competenze, di provvedere a propria cura e spese entro e non oltre giorni 10 dalla ricezione della presente, che all'uopo sarà trasmessa con posta elettronica da valere quale notifica: al ripristino della funzionalità della condotta fognante in premessa individuata posta a servizio dei fabbricati 9 e16, al fine di eliminare l'inconveniente igienico sanitario esistente con sanificazione dello stato dei luoghi; al risanamento dei luoghi mediante rimozione dei liquami sversati impropriamente nelle vasche e relativa sanificazione come in premessa indicate; al risanamento dei luoghi mediante rimozione dei rifiuti ivi depositati nelle aree di pertinenza».

Nel comunicato inviato dalla Prefettura nessun accenno ai progetti Sara e un Passo Oltre, nè allo sgombero non eseguito da 4 anni degli alloggi di via degli Uliveti, nè è ben chiaro chi abbia presenziato del Comune di Lamezia Terme all'incontro.

g.g.