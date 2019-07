SPORT

Giovedì 25 Luglio 2019 - 10:0

La Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia ha concluso un anno sportivo ricco di soddisfazioni e di riconoscimenti. La squadra agonistica di mister Massimo Borracci e mister Francesco Strangis ha avuto modo di mettersi nuovamente alla prova nel corso del weekend del 13 e 14 luglio e in quello del 20 e 21 luglio nella piscina olimpionica di Crotone, durante i "Campionati Regionali Estivi di Categoria 2019". «Abbiamo fatto molto bene - rimarcano i due tecnici - si è trattato di una gara a squadre a cui abbiamo partecipato solo con 4 ragazze e un cadetto e, nonostante tutto, siamo riusciti ad arrivare settimi nella classifica generale, dietro a squadre numerosissime».

I 5 atleti hanno portato a casa 13 medaglie e 3 titoli regionali, con la partecipazione anche di due esordienti: Danila Gullo e Ilaria Matti Altadonna. La prima, in particolare, nei 200m dorso è arrivata in finale, unica esordiente di tutta la Calabria che ha raggiunto questo risultato. Anche la seconda può dirsi soddisfatta, in quanto si è qualificata pur essendo di categoria inferiore e ha fatto una bellissima frazione nella batteria 4x200 stile libero.

Risultato di livello tecnico importante per Aurora Furci, che ha fatto tutti i migliori suoi con tempi di assoluto valore: 2° posto Finale 200m Misti Es. A + Ragazzi Femmine (2'33.57), 2° posto Finale 100m Stile Libero Es. A + Ragazzi Femmine (1'02.97), 2° posto Finale a Serie 400m Stile Libero Es. A + Ragazzi Femmine (4'48.43).

Ottime medaglie, quelle conquistate da Niccolò Vienni De Giorgio: 1° posto 200m Misti Cadetti Maschi (2'16.89), 1° posto 200m Dorso Cadetti Maschi (2'18.53), 1° posto 100m Dorso Cadetti Maschi (1'03.85), 3° posto 50m Rana Cadetti Maschi (32.31) e 3° posto 50m Farfalla Cadetti Maschi (27.65).

Bene anche Gaia Anna Silvana Ottaviano, che ha meritato il 3° posto nei 200m Dorso Es. A + Ragazzi Femmine (2'36.39) e nei 100m Dorso Es. A + Ragazzi Femmine (1'12.91) e Federica Turtoro, col terzo posto nei 400m Misti Es. A + Ragazzi Femmine (5'45.80).

Soddisfacenti anche i risultati delle staffette, che hanno regalato alla Arvalia due medaglie d’argento e una di bronzo, grazie al notevole lavoro di squadra realizzato da Benedetta Gaetano, Aurora Furci, Federica Turtoro e Ottaviano Gaia Anna nei 4x200m e nei 4x100 in stile libero.