Maurizio-Perri-e-Biancoverdi-Raffaele-spa-un-altra-stagione-insieme

SPORT

Venerdì 26 Luglio 2019 - 20:30

La società Asd Biancoverdi Raffaele spa comunica ufficialmente di aver prolungato il rapporto con mister Maurizio Perri per la stagione 2019/2020.

Terzo anno consecutivo alla guida dei biancoverdi per mister Perri che, dopo la vittoria del campionato e della coppa Calabria della stagione conclusa, è pronto per una nuova entusiasmante stagione all’insegna del puro e sano divertimento.

Sul mercato il dg Ferraiuolo sta lavorando per confermare l’ossatura della squadra, più qualche innesto di esperienza.