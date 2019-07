Italia Nostra contesta le mobilitò concessa a Zucco e la riapertura della seconda vasca della discarica in località Stretto

POLITICA

Anche la sezione lametina di Italia Nostra contesta le ultime decisioni, già ufficiali, da parte della terna commissariale, lamentando che «ha privato il Comune di Lamezia di uno degli unici 3 dirigenti rimasti (il Comandante della Polizia Municipale, che entro fine anno passerà in mobilità definitva a Reggio Calabria dopo l'uso congiunto semestrale), così che le uniche 2 ancora in attività dovranno imparare d’ora in avanti ad essere ognuna di loro una e trina (se basta). E soprattutto ha deciso di riaprire la seconda discarica cittadina, da tempo chiusa, per continuare a farci abbancare sopra ulteriori tonnellate di rifiuti indifferenziati (il cosiddetto tal quale)».

In ambito rifiuti si lamenta che «nell’attuale crisi di smaltimento dei rifiuti che interessa non solo Lamezia, ma tutta la Calabria, si tratta forse di un atto inevitabile. Il rimpianto sta però nel fatto che, non solo la terna commissariale, ma anche le amministrazioni che l’hanno preceduta non hanno spinto con la convinzione e l’impegno necessari verso il potenziamento della differenziata porta a porta, nonostante le premialità che la Regione da tempo destina verso questo ciclo virtuoso di raccolta dei rifiuti urbani». Sullo sfondo c’è sempre la condizione economica della Multiservizi, ed i piani deliberati ma poi non eseguiti per carenza di mezzi e personale.

Secondo Italia Nostra «i guai che così ci dovremo sobbarcare come città sono non solo nuovi gas e nuovo percolato (quest’ultimo pericolosamente vicino ad una delle più importanti nostre riserve idriche, quella di località Stretto), ma anche il fatto che, stante la crisi generalizzata dello smaltimento regionale dei rifiuti, non appena riaperta, la nostra seconda discarica diverrà inevitabilmente il terminale di raccolta anche di tutti i comuni della nostra e, come è sempre successo in passato, di altre province calabresi», anche se la riapertura è limitata sia nello spazio (55.000 metri cubi) che nei beneficiari, essendo specificato che «i quantitativi autorizzabili da conferire, le modalità gestionali ed economiche saranno individuate dalla Regione Calabria in accordo con Comune di Lamezia Terme ed Ato di Catanzaro a seguito dell'approvazione del progetto di riapertura della seconda vasca)».

