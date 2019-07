Ieri-nel-lametino-il-primo-incontro-ufficiale-degli-arbitri-calabresi-al-fine-di-tracciare-le-nuove-linee-programmatiche

SPORT

Domenica 28 Luglio 2019 - 10:0

Anche per il Comitato Regionale Arbitri Calabria è tempo di programmare la stagione 2019/2020. Si è tenuto ieri tra Pianopoli e Lamezia Terme il primo incontro ufficiale tra tutti i componenti ed i collaboratori al fine di tracciare le nuove linee programmatiche, e nell'occasione sono stati inquadrati nel nuovo organico, dopo il superamento dei test fisici, 10 nuovi assistenti arbitrali.

Agli ordini del responsabile Giampaolo Bianchi sono stati convocati i ragazzi che ne hanno fatto richiesta al fine di poter iniziare un nuovo percorso arbitrale. La riunione, svolta prima sul campo e poi in aula, ha dato ai ragazzi i primi spunti per il nuovo ruolo che andranno a ricoprire già dalle primae partite di campionato. Presenti, inoltre, il Presidente Regionale Franco Longo ed il componente Pino Mandaradoni.