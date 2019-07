INPROVINCIA

Lunedì 29 Luglio 2019 - 22:0

Dall’1 al 5 agosto si terrà la prima edizione di Maièutica Festival nell’ambito del progetto "Corazzo: Suoni & Visioni", finanziato tra gli interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria - annualità 2018.

Nelle 5 serate tra Carlopoli e Castagna si esibiranno Yosonu, Carmine Torchia, Giuseppe Mortelliti, Guido Maria Grillo, Simone Martino, Andrea Grossi