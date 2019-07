Piano Regionale per il Diritto allo Studio, per la provincia di Catanzaro è previsto un finanziamento da 796.294,25 euro

ISTITUZIONE

Martedì 30 Luglio 2019 - 17:15

L’assessore regionale alla Pubblica Istruzione e alla attività culturali Maria Francesca Corigliano comunica che, con Delibera n.315 del 22 luglio, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Regionale per il Diritto allo Studio 2019/2020.

Tra le azioni finanziate dal Piano rientrano i progetti di rilevanza regionale di cui all’art.9 della L.R. n.27/85 finalizzati al miglioramento ed innalzamento dell’offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche calabresi.

Per l’anno 2019/2020 le tematiche prescelte sono:

promozione della cultura dell’accoglienza attraverso la conoscenza dell’emigrazione calabrese;

innalzamento delle competenze linguistiche, storiche e culturali afferenti la Magna Grecia ed i beni culturali che vi insistono;

diffusione della cultura della legalità;

promozione dell’inclusione scolastica anche attraverso interventi diretti sul corpo docente;

promozione del benessere psico-fisico degli studenti, con interventi diretti anche alle famiglie;

promozione di progetti di valorizzazione dei talenti nel campo delle arti.

Le proposte progettuali dovranno pervenire obbligatoriamente alla Regione Calabria entro il 15 Ottobre debitamente compilate mediante l’utilizzo dei format allegati alla delibera.

Per la provincia di Catanzaro è previsto un finanziamento da 796.294,25 euro per “Spese per interventi relativi al diri¬o allo studio per la scuola infanzia, scuola dell’obbligo e secondaria superiore”, prevedendo come prioritari per la divisione delle risorse: inserimento alunni disabili 50% (massimo 800 euro per ogni alunno disabile certificato), servizio mensa 32% (massimo 0,40 euro a pasto per massimo 180 giorni), servizio convio e semiconvio 8% (massimo 600 euro per ogni conviore e massimo 200 per ogni semiconviore, il contributo verrà assegnato ai Comuni per gli alunni meritevoli, frequentanti il convio, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE inferiore a 10.633 euro), acquisto scuolabus 10% (45.141,40 euro dedicati).