Si è concluso domenica il Trofeo Tiezzi del pattinaggio freestyle, organizzato per la prima volta in Calabria dalla ASD Pattinaggio Lamezia, nella location del Parco Giochi Lilliput di Lamezia Terme, per 3 giorni di gare e sano sport che ha visto il coinvolgimento di 101 atleti provenienti da tutta Italia e 23 società presenti.

Il Programma ha previsto 2 gare nella prima giornata: style slalom singolo e di coppia, seguite dalle premiazioni e la cerimonia di presentazione degli atleti. Sabato 27 Luglio la mattina è stata dedicata al percorso di Roller Cross, tecnico ed impegnativo, mentre il pomeriggio le Slide. Infine domenica 28 Luglio si sono svolte le gare di Speed Slalom.

CLASSIFICA FINALE ROLLER CROSS ESORDIENTI F

1. Giorgia Foresti

2. Beatrice Cornejo Prado

3. Ginevra Buonfiglio

CLASSIFICA FINALE ROLLER CROSS ESORDIENTI M

1. Nicolò Maccario

2. Filippo D’Adda

3. Francesco Fazzi

CLASSIFICA FINALE ROLLER CROSS GIOVANISSIMI F

1. Siria Scipinotti

2. Greta Giordano

3. Gresya Fazio

CLASSIFICA FINALE ROLLER CROSS GIOVANISSIMI M

1. Alberto Saporito

2. Ivan Lamberti

3. Alessandro Rivetti

CLASSIFICA FINALE COPPIA

1. ASD Conero Roller

2. ASD Conero Roller

3. ASP Lamezia ASD

CLASSIFICA FINALE SLIDE ESORDIENTI F

1. Gaia Iafrate

2. Irene Ragusa

3. Giulia Ugolini

CLASSIFICA FINALE SLIDE ESORDIENTI M

1. Gabriele Steccanella

2. Nicolò Maccario

3. Filippo D’Adda

CLASSIFICA FINALE SLIDE GIOVANISSIMI F

1. Greta Giordano

2. Gresya Fazio

3. Carlotta Giorgi

CLASSIFICA FINALE SLIDE GIOVANISSIMI M

1. Andrea Steccanella

2. Andrea Maiorano

3. Alessandro Rivetti

CLASSIFICA FINALE SPEED SLALOM ESORDIENTI F

1. Sara Maggini

2. Sofia D’Andrea

3. Beatrice Cornejo Prado

CLASSIFICA FINALE SPEED SLALOM ESORDIENTI M

1. Daniele Salzillo

2. Manuel Moretti

3. Matteo Rolando

CLASSIFICA FINALE SPEED SLALOM GIOVANISSIMI M

1. Andrea Steccanella

2. Andrea Maiorano

3. Alessandro Rivetti

CLASSIFICA FINALE SPEED SLALOM GIOVANISSIMI F

1. Siria Scipinotti

2. Chiara Maria Albè

3. Greta Giordano

CLASSIFICA FINALE CLASSIC SLALOM GIOVANISSIMI F

1. Siria Scipinotti

2. Beatrice Donadio

3. Greta Giordano

CLASSIFICA FINALE CLASSIC SLALOM GIOVANISSIMI M

1. Alessandro Rivetti

2. Andrea Maiorano

3. Erik Mangialardo

CLASSIFICA FINALE CLASSIC SLALOM ESORDIENTI F

1. Beatrice Cornejo Prado

2. Viola Luciani

3. Chiara Vinciguerra

CLASSIFICA FINALE CLASSIC SLALOM ESORDIENTI M

1. Matteo Terzoli

2. Manuel Moretti

3. Daniele Salzillo

Nell’ultima giornata è stata anche premiata la Società Sportiva che ha ottenuto maggiore punteggio in questo Trofeo:

CLASSIFICA SOCIETÀ

1. ASD BYZ Skating Roma (1093 punti)

2. ASD Conero Roller (519 punti)

3. ASP Lamezia ASD (425 punti)