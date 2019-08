Da riscuotere ancora 389.363 euro per la Tarsu degli anni 2012/13

ISTITUZIONE

Giovedì 01 Agosto 2019 - 18:10

Se nel mese di luglio agli onori della cronaca è salita la situazione contabile della Lamezia Multiservi, ammessa al concordato preventivo dopo anni di bilanci chiusi in perdita, approvato oggi il ruolo ordinario coattivo della TARSU per l'annualità 2012/2013 (Fornitura n.2020 del 15/07/2019), di complessivi 389.363 euro per complessivi 81 articoli che andranno in riscossione tramite Agenzia delle Entrate.

Già a maggio era stato determinato che per quanto riguarda la Tari 2015 risultano non pagati 5.841.789 euro, per complessivi 48.405 articoli, e al 2014 il non riscosso dalla Lamezia Multiservizi ammonta a 5.718.731 euro, con 95 numeri di ruolo e 47.842 partite che ora andranno in riscossione tramite Agenzia delle Entrate.

g.g.