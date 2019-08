A-Giugliano-ultime-3-partite-della-stagione-regolare-per-il-Lamezia-Beach-Soccer

SPORT

Venerdì 02 Agosto 2019 - 10:30

Per il secondo anno consecutivo il campionato ufficiale di Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti torna in Campania. Da ieri fino a domenica nella “Beach Arena” da 850 posti, incastonata nella spiaggia del lido Varca D’Oro di Giugliano, in scena la terza e ultima tappa della Poule Scudetto della Serie Aon. Dieci squadre si affronteranno in 15 sfide decisive per determinare la qualificazione delle prime 7 classificate alla ‘Final Eight’, in programma a Catania dall’8 all’11 agosto, nella cornice della riviera domitia con lo sfondo delle maggiori isole partenopee. Hanno già staccato il pass per le finali la prima della Poule Promozione Sicilia oltre a Viareggio e Happy Car qualificate con una tappa di anticipo.

Gli impegni del Lamezia Beach Soccer inizieranno oggi alle 15.30 contro il Catania Beach Soccer, domani alle 14.15 sarà in diretta Facebook la gara contro Canalicchio, si chiuderà domenica alle 11.45 contro Pisa.

Obiettivo sarà quello di conquistare i primi punti della stagione, potendo solo migliorare l’attuale ultima piazza condivisa con Canalicchio.