Approvati i criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità in via Perugini

ISTITUZIONE

Venerdì 02 Agosto 2019 - 16:30

Mentre da domani partirà la proroga trimestrale dell’uso congiunto tra il Comune di Lamezia Terme e quello di Reggio Calabria (per 2 giorni a settimana) del comandante della polizia locale Salvatore Zucco, che verosimilmente poi da novembre rimarrà in pianta stabile in riva allo Stretto avendo vinto la procedura di mobilità indetta dall’amministrazione Falcomatà, la terna commissariale ieri ha approvato i criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione, anche se di dirigenti alla fine rimangono solo Nadia Aiello ed Alessandra Belvedere.

Approvata ad aprile la macrostruttura per come rivista dal fugace ritorno in sella della giunta Mascaro tra la sentenza del Tar del Lazio e la sospensiva del Consiglio di Stato, secondo la terna «è necessario, quindi, per la riqualificazione dei ruoli dirigenziali da attuare con una maggiore responsabilizzazione degli stessi, adottare un nuovo sistema di valutazione delle posizioni al fine di stabilire oggettivamente il “peso” della struttura corrispondente alla concreta organizzazione della stessa, delle responsabilità, degli impegni e delle professionalità».

Nella premessa del nuovo regolamento si precisa che «la valutazione delle posizioni dirigenziali nel Comune di Lamezia Terme si pone le seguenti finalità: assegnare ad ogni posizione dirigenziale un valore economico, che rifletta le sue caratteristiche intrinseche, indipendentemente dalle qualità personali del soggetto chiamato temporaneamente ad occuparla;ottemperare ad una precisa previsione del contratto collettivo, che attribuisce ai dirigenti una retribuzione di posizione, la cui

entità deve essere commisurata alla valutazione delle posizioni definita attraverso un sistema di "graduazione"».

In applicazione di questi parametri il Sindaco quantificherà il trattamento economico dei dirigenti all’atto del conferimento dei rispettivi incarichi, aiutato dal Segretario Generale, dall’OIV e dalla struttura del Servizio Organizzazione e Risorse Umane.

Secondo il vigente CCNL (03.08.2010) gli importi minimi e massimi annui dell’indennità di posizione ammontano rispettivamente ad 11.533,17 e ad 45.102,87 euro per 13 mensilità.

Sull’indennità di posizione viene calcolata l’indennità di risultato, nella percentuale del 30%, che varia in base agli obiettivi conseguiti, ma la proposta dell’indennità di risultato viene fatta al Sindaco dall’OIV in base alla griglia standard approvata. Eventuali lagnanze degli utenti, i problemi sorti in questi ultimi 2 anni, i comunicati sdegnati della politica, non sono compresi nella valutazione né ora né quando tornerà in carica un consiglio comunale eletto.

Gi.Ga.