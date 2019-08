Sulle attività chiuse alla Lamezia Verde nella pineta di Ginepri l'11 settembre si pronuncerà il Tar della Calabria

CRONACA

Venerdì 02 Agosto 2019 - 17:11

Il braccio di ferro tra Lamezia Verde ed il Comune di Lamezia Terme in merito alle strutture montate dalla prima all’interno della pineta di Ginepri approda al Tar della Calabria, mentre nelle scorse ora è iniziata la rimozione di quanto effettuato dall’associazione dopo la revoca della concessione, che sarebbe scaduta però proprio nell’estate 2019, avvenuta il 17 luglio con via Perugini a contestare le mancate autorizzazioni per le attività effettuate durante i mesi estivi contestando andassero oltre quanto previsto in convenzione e senza la documentazione necessaria da parte del Demanio.

Infruttuosa la via del confronto tra le parti, con gli incontri avuti in via Perugini dai rappresentanti dell’associazione prima con una parte della dirigenza, poi con l’altra, che non hanno portato ad una soluzione non venendo accolte nemmeno le deduzioni presentate. Si passa così allora sul fronte legale, con ricorso al Tar presentato nei giorni scorsi che sarà discusso però l’11 settembre, ovvero ad estate conclusa, con però il magistrato Giancarlo Pennetti a sottolineare che «il provvedimento impugnato richiama nelle premesse l’atto, a suo tempo conosciuto dalla Associazione istante, adottato il 12 luglio 2017 con cui il competente ufficio (SUAP) del Comune di Lamezia Terme sanciva l’irricevibilità della SCIA presentata dalla ricorrente in data 7 luglio 2017 per somministrazione di alimenti e bevande “in quanto dagli atti non risultava alcuna autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande dal proprietario del suolo, il Demanio, risultando invece solamente quella per attività di manutenzione”», aggiungendo che «tale irricevibilità - come evidenziato dall’amministrazione - non è mai stata impugnata - e che, di essa, il successivo ordine di divieto di prosecuzione dell’attività relativa alla SCIA per la somministrazione bevande e notifica sanitaria di cui all’ordinanza n.134 del 25/7/2018 rappresenta un mero, vincolato atto applicativo». Intanto al Comune di Lamezia Terme viene intimato «di depositare nel più breve tempo possibile gli atti e provvedimenti citati nelle premesse dell’atto impugnato nonché una relazione illustrativa dei fatti di causa», con la terna commissariale a dare oggi incarico ai legali convenzionati di costituirsi in giudizio.