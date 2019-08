MUSICA E SPETTACOLO

Angela Bianco ed i Castrum in quartet per far riscoprire le tradizioni popolari calabresi

Sabato 03 Agosto 2019 - 12:45

Parte da Soveria Mannelli un nuovo progetto musicale che vede per la prima volta insieme Angela Bianco ed i Castrum in quartet. Una formazione giovane ma con tanta esperienza alle spalle, che rivaluterà le tradizioni popolari calabresi e del sud Italia in generale.

I Castrum in quartet costituiscono una selezione del gruppo di musica popolare “Castrum Sound”, band nata nel 2015 a Castrovillari dalla passione per la musica etno-popolare di un gruppo di amici e già ben affermata nel mondo della musica popolare calabrese, mentre Angela Bianco, cantante e danzatrice del gruppo "Invadenze etnoproject", vanta nel suo curriculum artistico diverse collaborazioni con altri gruppi etnici, nonché delle bellissime esperienze con il gota della musica popolare calabrese.

Durante le loro esibizioni, oltre alla voce ed alle danze di Angela Bianco, potremo apprezzare alla chitarra e alla voce Carmine Mazzotta, ai tamburi Fabio Malomo, alla fisarmonica Gabriele Perrelli, ed a rotazione percussioni etniche, zampogna, violino, ed altri strumenti di un tempo rivisitati in chiave moderna, per cui non potremo fare a meno di ballare.

La formazione si avvarrà dell’esperienza organizzativa di Antonio Abbruzzese, che gestirà la segreteria ed il booking del gruppo. Questo nuovo progetto avrà sede a Soveria Mannelli, città di cultura, innovazione e tradizione, e convoglierà in sè artisti provenienti da tutta la Calabria.