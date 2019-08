ARTE E CULTURA

Venerdì 16 Agosto 2019 - 15:10

In Piazza Marconi, nel centro storico di Acri, lunedì sera si è tenuta la decima edizione di Cineincontriamoci, celebrazione dell’arte e delle sue espressioni nel format ideato e diretto da Mattia Scaramuzzo con talk e premi atti a celebrare la Calabria d’autore.

Premiati i calabresi illustri, tra cui lo stilista internazionale Anton Giulio Grande insieme a Carlo Tansi, Gerardo Sacco. La serata si è alternata attraverso talk sulle metamorfosi della TV e della moda negli ultimi anni e sulle tendenze future. Ne hanno discusso la show girl amica e testimonial dello stilista Anton Giulio Grande, Carmen Russo, che insieme al marito Enzo Paolo Turchi ha ricordato momenti di amicizia e collaborazioni sia in Italia che in Spagna, insieme a Valerio Merola premiati col premio Calabria d’autore.

Lo stilista Anton Giulio Grande è stato premiato «per aver fatto sfilare la Calabria sulle passerelle del mondo».