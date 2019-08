Piacente, Morelli ed Arcuri tris di under di qualità per la Vigor 1919

SPORT

Due nuovi arrivi ed una riconferma tra gli under biancoverdi della Vigor 1919. Il primo nuovo arrivo è Giovanni Morelli, terzino destro, classe ‘99. La sua prima esperienza nei Giovanissimi nazionali con la Vigor Lamezia, dopo due anni approda al Sambiase per disputare il campionato Juniores ed esordisce in Eccellenza con la prima squadra. Divenuto ormai maggiorenne colleziona in due stagioni circa 40 presenze nel campionato di Promozione sempre con il Sambiase, un’ultima stagione terminata purtroppo anticipatamente a causa della rottura del legamento crociato e del menisco che lo ha costretto ad uno stop di 5 mesi, rientrando in campo nel finale di stagione con la compagine under 19. Inoltre ha fatto parte della rappresentativa Calabria nel torneo delle regioni, nella categoria Juniores, nella stagione 2017/2018. «Sono felice di poter far parte di questa squadra – ha dichiarato il giovane Morelli - una società che mi ha dimostrato sin da subito grande serietà e voglia di fare. Così come hanno fatto i miei compagni, anche io voglio mandare un messaggio ai tifosi, la loro presenza sarà fondamentale partita dopo partita e ci spingerà tutti insieme a dare sempre il massimo».

Seconda new entry Vincenzo Arcuri, portiere, classe ’99. Ha esordito nelle Giovanili della Football Pianopoli per poi proseguire negli Allievi nazionali del Catanzaro e successivamente nella Juniores della Vigor Lamezia. L’ultima esperienza in Promozione con l’Atletico Maida ed una convocazione nella rappresentativa regionale Under 18, rimanendo poi fermo lo scorso campionato dopo aver smaltito i postumi di un problema fisico. «Il mio obiettivo – sottolinea il giovane portiere – è quello di dare il massimo per questa squadra e riuscire ad ottenere anche una mia personale soddisfazione. Il sostegno dei tifosi sarà un fattore determinante che ci darà la forza necessaria ad affrontare le difficoltà che si presenteranno nel corso della stagione».

Riconferma biancoverde per Matteo Piacente, attaccante, classe ’99. Prima di approdare alla Vigor 1919 nella scorsa stagione, ha disputato 5 partite con la Juniores del Sambiase con 11 reti all’attivo. Convocato anche in prima squadra si fa ricordare al suo esordio con una doppietta. Nelle precedenti stagioni, dal 2007 al 2009 ha militato tra le fila del settore giovanile del Nicastro ed in seguito in quello della Vigor Lamezia fino al 2012. Dal 2013 al 2015 ancora giovanile nella Football 3000 Pianopoli e nel 2017 il passaggio nella Berretti del Catanzaro. «Per questa stagione spero di fare bene sia per me e soprattutto per la squadra e la società che merita tanto. Con passione, voglia di vincere e buon gioco riusciremo a raggiungere tutti i nostri obiettivi. I tifosi devono continuare a seguirci e supportarci come hanno sempre fatto perché la loro è una presenza fondamentale per tutti».

Confermata la data del Trofeo Baccari, che si terrà giovedì 29 agosto, con inizio alle 20, presso il campo sportivo Gianni Renda. A breve saranno svelati i nomi delle squadre partecipanti