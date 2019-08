Mario-Magno-chiama-in-causa-il-presidente-Oliverio-sulle-incongruenze-del-servizio-infopoint-in-aeroporto

POLITICA

Mercoledì 21 Agosto 2019 - 13:5

Se non fosse stato per un goliardico cartello di un utente, nessuna forza politica si era ancora accorta che da mesi l’infopoint degli scali aeroportuali di Lamezia Terme e Reggio Calabria erano senza personale.

Nel mentre, postume, arrivano le polemiche dopo che il servizio è stato coperto in modo differente e la Pro Loco ha chiamato in causa la Procura per fare chiarezza sulla vicenda. Mario Magno, presidente del Movimento Legalità e Riscatto, sostiene che «quello che ci lascia stupiti è il comportamento del presidente Oliverio il quale, venuto a conoscenza delle divergenze sorte tra il dipartimento Turismo e la Sacal, preferisce far finta di nulla. Atteggiamento irresponsabile in quanto il presidente della Regione ha tutti gli strumenti per verificare e chiarire all'opinione pubblica quanto accaduto. É normale che il dipartimento Turismo chieda la revoca di un bando senza alcuna motivazione a supporto della richiesta? È possibile che la Sacal, tra le più importanti aziende calabresi, per altro guidata da un Prefetto, chieda chiarimenti senza ottenere risposta? É possibile che tanti volontari di altissima professionalità ed esperienza nel settore vengano sostituiti non si sa da chi, con quali competenze e senza un minimo di trasparenza? Chiedo pubblicamente al governatore della Regione – è la sollecitazione di Mario Magno – di accertarsi se corrisponde al vero che la legge 8 del 2008 all'art. 14 indica i soggetti deputati a svolgere questo servizio, mentre il dipartimento non ne ha tenuto conto. Ci troviamo di fronte a troppe incongruenze che meritano una risposta chiara e responsabile. La legalità, tanto decantata dal governatore, si persegue con i fatti e non a parole».