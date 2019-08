SPORT

Giovedì 22 Agosto 2019 - 15:0

Inizia il lavoro della nuova dirigenza della scuola calcio Adelaide e Numistra composta da: Presidente e Direttore Tecnico, Alessandro Vinci; Vicepresidente, Tadiana Gabriele; Direttore Generale, Francesco Fruci; Responsabile Attività di Base, Gianluca Cullice. Direttore Organizzazione Sportiva e Comunicazione, Antonio Gatto; Segretario, Andrea Mastroianni.

I tecnici che guideranno i ragazzi saranno: Alessandro Vinci (Qualifica Uefa B) per la categoria Allievi; Gianluca Cullice (Qualifica Uefa B) e Danilo Mastroianni (Qualifica Giovani Calciatori) per la categoria Giovanissimi ed Esordienti; Beniamino Notaro (Qualifica Uefa B) e Gennaro Molinaro (Collab. Tecnico) per la categoria Pulcini; della categoria Piccoli Amici e Primi Calci si occuperà Davide Carchedi (Coll. Tecnico) coadiuvato da un altro tecnico che verrà ufficializzato; i Preparatori dei Portieri saranno Tonino Chirumbolo e Alessandro Conidi; presente anche la figura del Responsabile Scouting Milan per la Calabria Umberto Palmieri (Qualifica Uefa B).

Le attività inizieranno lunedì 9 settembre a partire dalle 17 presso il centro sportivo Sangì (nel corso della stagione gli allenamenti, oltre che presso il centro sportivo “Sangì” di Via del Progresso, saranno svoti per determinate categorie anche presso il centro sportivo “FSR” di Via Marconi), con prova gratuita di 3 settimane per i nuovi iscritti a settembre. Inoltre è previsto sia uno sconto famiglia (per fratelli/sorelle) sia uno sconto per chi porta un amico o più amici.