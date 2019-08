Venerdì conferenza stampa del Premio Nazionale Astrea

ARTE E CULTURA

Domenica 25 Agosto 2019 - 11:35

È in programma venerdì, alle 11, la conferenza stampa del Premio Nazionale Astrea. L’incontro tra i promotori dell’iniziativa e i rappresentanti degli organi di informazione si terrà nella sede lametina dell’Università Telematica Pegaso, all’interno del Seminario Vescovile di piazza D’Ippolito. Nel corso della conferenza stampa verranno resi noti i nomi dei premiati e dei premianti, tutti ospiti della cerimonia di consegna dei premi che si terrà la sera del 7 settembre all’hotel “John Stuart” di Maida.

Il Premio Nazionale Astrea è riconosciuto dal ministero di Grazia e Giustizia, e ha i patrocini di Regione Calabria, Consiglio Regionale della Calabria, Provincia di Catanzaro, Camera di Commercio di Catanzaro e Comune di Maida.

«Intendiamo testimoniare ammirazione, gratitudine ed affetto a quelle personalità italiane che hanno offerto una testimonianza d’impegno, di coerenza e di coraggio particolarmente significativa nella propria azione sociale e politica contro la violenza e l’ingiustizia», afferma la presidente del Premio Astrea Piera Dastoli, «il nostro plauso va in modo particolare a quanti hanno profuso il loro impegno in difesa e per la promozione dei valori della libertà, della democrazia e della legalità».

«Ospiti di livello nazionale arriveranno in Calabria per ritirare il riconoscimento Astrea – tiene a sottolineare il direttore artistico Massimo Mercuri – il 7 settembre riceveranno il riconoscimento uomini e donne che hanno messo al primo posto i valori della legalità e dell’etica alla base del loro agire, svolgendo il loro lavoro nel pieno rispetto dei principi della convivenza civile e democratica. Si tratta di persone che con il loro esempio di vita testimoniano coerenza e correttezza nei vari ambiti in cui operano».