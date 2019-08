Per Gianturco un'estate da città fantasma per Lamezia Terme

POLITICA

Se nessuno ha espresso giudizi fino ad oggi sul programma di Lamezia Summertime rimodulato a causa delle negligenze del Comune (che dell’Ats è anche capofila), con Cinema e Cinema iniziato il 7 agosto ed il festival Teatro di strada che prenderà il via domani, online ieri l’ex consigliere comunale Mimmo Gianturco reputa che «Lamezia nel periodo estivo sembra essere una città fantasma. Sono lontani oramai gli anni in cui il giugno lamentino caratterizzava l’inizio della bella stagione e attraeva migliaia di cittadini provenienti da tutta la Calabria per gli eventi che si susseguivano di settimana in settimana. Non solo, Lamezia riusciva ad organizzare molte rassegne culturali, tantissimi spettacoli musicali, ma oggi la nostra amata città non riesce più ad offrire nulla. In tantissimi comuni anche più piccoli riescono ad organizzare eventi e a dare la possibilità ai cittadini di socializzare, di creare economia, ma a Lamezia no». In realtà a giugno si son tenuto lo stesso le fiere patronali, con disagi allegati e costi per il Comune, così come è stato confermato il festival Trame cui si aggiunto il Calabria Fest.

Per Gianturco però «se ci troviamo in questa situazione la colpa è sicuramente di una classe politica miope, inetta, incapace di programmare, di organizzare e di gestire un territorio potenzialmente ricco come il nostro, in pochissimi anni si è riusciti a cancellare tutto quello che di buono era ancora rimasto, a trasformare il cuore commerciale della Calabria in un cimitero di negozi e aziende chiuse, in una città che sopravvive solo grazie all’intuito di qualche privato, una città che non solo non riesce ad essere attrattiva, ma che non fornisce nessuna opportunità culturale, musicale, teatrale ai nostri giovani e alle famiglie lametine; sono riusciti a dare un colpo letale al nostro territorio».

Sempre Comune permettendo (perché ad oggi la gestione dei servizi non è noto come sarà assegnata) ad ottobre dovrebbe riaprire il Teatro Grandinetti con le stagioni di prosa, che tradizionalmente durante i mesi estivi non avevano luogo se non nell’ambito delle rassegne estive presso l’Abbazia Benedettina, i cui cancelli ora non aprono più neanche nei mesi estivi dall’arrivo del formalismo burocratico che vige in via Perugini da circa 2 anni.

«Lamezia è una città che sta morendo, con gli impianti sportivi e i teatri ancora non pienamente utilizzabili, con un’economia cittadina ormai al collasso, con dei pessimi servizi e con una manutenzione ordinaria inesistente, ma qualcosa bisogna pur fare», contesta l’ex consigliere comunale, «occorre che i cittadini di buona volontà si organizzino, individuino delle persone con reali capacità politiche e amministrative, che conoscano i problemi del territorio e le esigenze delle famiglie, che abbiano consapevolezza dello stato critico in cui versa Lamezia Terme, con una visione lungimirante e che portino ad attuazione dei progetti concreti per salvare Lamezia dalla morte che sembra mai purtroppo certa. Io ancora ci credo». Alla fine quindi un messaggio elettorale, anche se la politica cittadina torna ad accorgersi di ciò dopo aver silenziosamente fatto passare atti amministrativi della terna commissariale in tal senso.

