«Costruiamo un tavolo permanente per lo sviluppo del territorio, senza campanilismi e divisioni»

POLITICA

Mercoledì 28 Agosto 2019 - 16:50

«Il premio La Giungla 2019 che verrà conferito all’associazione Riviera dei tramonti è motivo di grande orgoglio non solo per gli associati ma anche per tutti coloro che da un anno a questa parte stanno portando avanti il sogno di Giampiero Scarpino. Un’idea maturata nel tempo e divenuta concreta progettualità per lo sviluppo del territorio. Un sogno in verità realizzatosi nel momento in cui la Provincia di Catanzaro ha riconosciuto ed istituito la Riviera dei Tramonti a cui sono seguite le adesioni del Gal dei due mari e dei diversi Comuni del lametino, grazie alla sensibilità manifestata da Sindaci e amministratori».

Sono le riflessioni dell’avvocato lametino Sergio Tomaino, presidente dell’associazione Riviera dei tramonti che domani riceverà il premio La Giungla a Falerna.

«Questa esperienza dimostra che anche e soprattutto le associazioni – tiene a sottolineare Tomaino - sono la vera risorsa per lo sviluppo dei territori. È la dimostrazione che è possibile incidere politicamente anche senza un impegno elettorale e partitico diretto. A questo punto è necessario ed auspicabile l’impegno sinergico della politica e dell’imprenditoria, componenti necessarie perché si possa dare una decisiva svolta positiva allo sviluppo turistico ed economico della nostra terra. Da parte nostra – rimarca Tomaino - la realizzazione del sogno altro non è che un nuovo punto di partenza. Tanti sono ancora gli impegni e gli obiettivi che si prefigge l’associazione, la cui azione è oltremodo rinvigorita anche dalle motivazioni dell’adesione del Comune di Lamezia Terme che ha di fatto onorato la nostra associazione a proporsi come capofila per la costituzione del Consorzio Riviera dei Tramonti».

Per il presidente del sodalizio «per l’immediato futuro sarà importante quindi costituire un tavolo permanente al quale invitare la politica, l’imprenditoria e le associazioni che dovranno avviare un confronto sinergico per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio della Riviera, senza campanilismi. Così come è importante la costituzione di reti tra associazioni come quella esistente tra la Riviera dei Tramonti, il Comitato 4 Gennaio e “Italia nostra” che hanno istituito il concorso per incrementare gli itinerari turistico-culturali nel lametino mettendo in palio un premio di 1000 euro».