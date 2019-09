MUSICA E SPETTACOLO

Modiche alla viabilità attorno a Piazza 5 Dicembre in occasione del concerto di questa sera di Al Bano nell'ambito delle manifestazioni “Festa del Gelato” organizzata dall'associazione Lamezia nel Cuore.

Divieto di circolazione dalle 19,30 alle 24 su: Corso Vitt. Emanuele, nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con Corso della Repubblica/Via D.Porchio e l'intersezione con Via Cataldi; Via Cataldi nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Verdi e l'intersezione con Corso Vitt. Emanuele/Viale della Libertà; Via Cupiraggi, tratto compreso tra l'intersezione con Via Caravaggio e l'intersezione con Viale della Libertà, lato nord.; Via della Pace, nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con Viale della Libertà lato nord e l'intersezione con Piazza S. Francesco di Paola; tutta l'area di Piazza Escrivà (con divieto di sosta e di circolazione dalle 14); Via Fosse Ardeatine, a partire dall'intersezione con Via delle Terme; Piazza 5 Dicembre, lato sud, tatto di strada compreso tra l'intersezione con Via Re di Puglia/Via S. Rocco e l'intersezione con Viale Salvemini; Via Re di Puglia, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via delle Terme e l'intersezione con Via S. Rocco/Piazza 5 Dicembre; Viale della Libertà, lato nord, nel tratto di strada compresa tra l'intersezione con Piazza 5 dicembre e l'intersezione con Via della Pace e fino all'intersezione con Corso Vitt. Emanuele/Via Cataldi; Viale della Liberta, lato sud, tratto compreso tra Via delle Terme e fino all'intersezione con Piazza 5 Dicembre/Via F. Caparello con obbligo di svolta a sinistra su quest'ultima via (altezza Bar Carpe Diem), per i veicoli con direzione Piazza 5 Dicembre; Viale Salvemini nel tratto compreso tra l'intersezione con Viale della Libertà lato sud e l'intersezione con Via G. Berchet.

Divieto di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi di Polizia e di Emergenza, ambo i lati, dalle 14 alle 24 su: Viale della Libertà, lato sud, tratto compreso tra l'intersezione con Via Caparello e l'intersezione con Piazza 5 Dicembre; Piazza 5 Dicembre, lato sud, tratto compreso tra l'intersezione con Via Re di Puglia/Via S. Rocco e l'intersezione con Via Salvemini; Via Salvemini fino all'intersezione con Via G. Berchet; via Cupiraggi, nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con Via Caravaggio e l'intersezione con Viale della Libertà; via F. Caparello divieto di sosta e di circolazione, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Re di Puglia e l'intersezione con Via della Libertà.

Oltre alle autorizzazioni necessarie, è fatto obbligo al responsabile dell'Associazione di attenersi ad altre prescrizioni, ovvero: devono essere garantiti la tutela della strada, delle pertinenze, della segnaletica e dei relativi manufatti; non devono essere arrecati danni all’estetica delle strade e all’economia ecologica dei luoghi interessati dalla manifestazione; al termine delle manifestazioni dovranno essere rimossi tutti gli eventuali stand, gazebo, mezzi, attrezzature, cartelli e/o manifesti affissi, ripristinando lo stato dei luoghi preesistente.