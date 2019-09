POLITICA

Venerdì 06 Settembre 2019 - 14:15

Parte la campagna di sensibilizzazione all'uso dei treni in partenza dalla Stazione di Sambiase da parte dell'Associazione Ferrovie in Calabria e di Patto Sociale.

«Dopo gli sforzi che abbiamo profuso in questi 4 anni per il restauro della Stazione e la messa in sicurezza della stessa (anche attraverso il passaggio pedonale al binario), nonché per il ripristino delle fermate, oggi ci sentiamo di chiedere all'utenza di riprendere a servirsi del treno per gli spostamenti da questo stupendo ed importante centro calabrese», spiegano in una nota stampa i promotori, «dopo essere riusciti a raggiungere questo legittimo e necessario risultato sarà ora fondamentale che i pendolari ed i cittadini sfruttino questo mezzo di locomozione con il quale potranno raggiungere i centri vicini. Tutto ciò sarà importante anche per l'ambiente, per diminuire la congestione del traffico su gomma e per il libero transito delle persone».

Si rimarca infatti come dalla stazione Sambiase il treno impieghi 4 minuti per arrivare a quella di Nicastro, 8 per arrivare a Lamezia Terme Centrale, 36 minuti per Catanzaro Lido, e proprio dalla risposta degli utenti dipenderà il proseguimento o meno del collegamento al momento garantito per un solo anno.